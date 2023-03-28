  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в крупных городах Казахстана
inform.kz Сегодня, 08:58
134
Сегодня, 08:58
134
Фото: inform.kz

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в крупных городах Казахстана

Благоприятные метеорологические условия 28 марта ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Шымкент, Астана и Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:58
134
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх