Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
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Благоприятные метеорологические условия 2 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"3 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Уральск, Актобе, Алматы, Астана, ночью Атырау", - говорится в сообщении.
К слову, неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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