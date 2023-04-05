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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
По прогнозам синоптиков, 5 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Актау, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".
Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 5 апреля на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, лишь на юге страны ожидаются дожди и грозы.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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