Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

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По прогнозам синоптиков, 5 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Актау, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 5 апреля на большей части Казахстана сохранится погода без осадков, лишь на юге страны ожидаются дожди и грозы.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.