Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

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Возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в этих населенных пунктах.

По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеорологические условия 5 ноября ожидаются в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше, Жезказгане. В Темиртау, Усть-Каменогорске Семее и Риддере прогнозируют неблагоприятные метеоусловия второй степени, передаёт BaigeNews.kz.

5 ноября в Алматы до 21:00 синоптики прогнозируют переменную облачность, временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 12-14 градусов тепла. С 21:00 5 ноября до 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов тепла.

В Актобе 5 ноября облачно, временами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем около 0 градусов. С 20:00 5 ноября по 8:00 6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 градусов мороза.

В Караганде 5 ноября до 21:00 переменная облачность, ночью небольшие осадки: дождь, снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днём 3-5 тепла. После 21:00 переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 мороза.

В Балхаше 5 ноября до 21:00 переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днём 6-8 тепла. С 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха около 0 градусов.

В Жезказгане 5 ноября до 21:00 переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днём 3-5 тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 мороза.

В Темиртау 5 ноября до 21:00 переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 2-4 мороза.

В Усть-Каменогорске 5 ноября до 21:00 без осадков. Ветер юго-восточный 2-7, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днём 10-12 градусов тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3° тепла.

В Семее 5 ноября утром и днём дождь. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днём 8-10 градусов тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла.

В Риддере 5 ноября без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днём 6-8 тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября осадки. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов: штиль, слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.