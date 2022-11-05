Лента новостей
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана 08:42 47
- Стройматериалы подорожали в три раза: дольщики Актобе в заложниках ситуации 07:46 141
- Нет света, газа и воды: жители Алматинской области мерзнут без отопления 06:30 871
- В Атырауской области провели качество воды в реке Кигач 05:08 198
- В Казахстане заметно подорожали сигареты 04:17 270
- ФИФА обратилась к участникам ЧМ-2022 по футболу 03:22 236
- Интерес населения Казахстана к библиотекам по-прежнему высок 02:00 295
- "Акимат дал разрешение": жители 11 микрорайона Актау возмущены вырубкой деревьев 01:14 404
- Искусственный дождь будут применять аграрии на севере Казахстана 00:02 449
- VIP-терминал международного аэропорта сносят в Алматы 04.11.2022 380
- За незаконную сдачу жилья иностранцам наказали жителей Уральска 04.11.2022 684
- Более 100 килограммов рогов сайги изъяли в Алматинской области 04.11.2022 349
- Скандал разгорается в одном из ЖК Астаны 04.11.2022 1148
- Проблемы села, защита интеллектуальной собственности и этнические вопросы - о чём говорят кандидаты с избирателями 04.11.2022 370
- Хулиганы "открыли" в Семее гей-клуб, школу ада и персональные вип-хаусы 04.11.2022 921
- Внешний долг Казахстана перед Россией увеличился почти на треть 04.11.2022 1064
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 405
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 358
- Улытауская область - лидер по росту зарплат в Казахстане, Астана - аутсайдер 04.11.2022 422
- Почти 500 туалетов не хватает в туристических местах Казахстана 04.11.2022 372
- Казахстанский боксёр разнёс вице-чемпиона континента на чемпионате Азии 04.11.2022 3283
- Лучше объединяться и рисовать, чем ссориться и воевать - автор "Картины мира" 04.11.2022 393
- Дезинсектор отравил мать и дочь в Мангистауской области 04.11.2022 452
- В ДУМК обеспокоились популярностью татуировок среди молодёжи 04.11.2022 509
- Смертность от онкологических заболеваний снизилась на 8,5% - Минздрав 04.11.2022 391
- Школьный туалет - комната страха для учеников 04.11.2022 458
- "АрселорМиттал" ждёт многомиллиардный штраф – Минэкологии 04.11.2022 451
- На отключение света в студенческих общежитиях Алматы отреагировали в Министерстве 04.11.2022 588
- Новый профессиональный праздник появился в Казахстане 04.11.2022 522
- В Сети появилось объявление о продаже земли на городском пляже в Актау 04.11.2022 476
- Грузчик аэропорта украл золото на миллион тенге в Актау 04.11.2022 569
- Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club 04.11.2022 740
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 1502
- Казахстан намерен привлечь 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение семи лет 04.11.2022 431
- Президент отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике 04.11.2022 361
- Токаев заявил, что о ядерном оружии стали упоминать чаще 04.11.2022 328
- Зарубежные инвесторы вложили в Казахстан около 15 миллиардов долларов США - Токаев 04.11.2022 390
- Кто претендует на звание "Мисс Астана 2022". Фото 04.11.2022 781
- Новый рейс Алматы - Анкара запустила авиакомпания Pegasus Airlines 04.11.2022 392
- Оппозиционный кандидат Нурлан Ауесбаев вызывает на дебаты Народную Коалицию 04.11.2022 393
- Пастуха, убившего архара, задержала полиция в Туркестанской области 04.11.2022 497
- Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Маншук Маметовой 04.11.2022 559
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 804
- Где живут "главные курильщики" Казахстана, рассказали аналитики 04.11.2022 616
- Состояние госпитализированных горняков "АрселорМиттал Темиртау" улучшается 04.11.2022 439
- Трещины в 10 сантиметров: в Алматинской области снова разваливается новая школа за три миллиарда тенге 04.11.2022 21015
- Переименование турецкого стадиона в честь "Казмунайгаза" опровергли в нацкомпании 04.11.2022 457
- Илон Маск собирается уволить половину сотрудников Twitter 04.11.2022 435
- Анна Данилина потерпела поражение во втором матче на итоговом теннисном турнире 04.11.2022 531
- Более семи тысяч человек получили госуслуги благодаря цифровой карте семьи 04.11.2022 344
- Токаев встретится с главами иностранных дипмиссий 04.11.2022 389
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 4952
- Более 100 тысяч тонн бензина АИ-95 пытались незаконно вывезти из Казахстана 04.11.2022 466
- Клипмейкер Айсултан Сеитов опубликовал официальный трейлер своего первого фильма "Қаш" 04.11.2022 607
- Итоги выборов в Израиле: изгнанный с поста премьера Нетаньяху триумфально возвращается во власть 04.11.2022 505
- Казахстанских школьников могут перевести на дистанционное обучение 04.11.2022 3636
- До 51 выросло количество новых случаев заражения COVID-19 в Казахстане 04.11.2022 446
- "Надо "чистить" законодательство" — Смаилов о необоснованных требованиях к бизнесу 04.11.2022 475
- Межбанковские комиссии по карточным платежам снизят в Казахстане 04.11.2022 463
- Казахстанец пытался вывезти чемодан с валютой в Грузию 04.11.2022 1002
- Аренда жилья в Казахстане продолжает дешеветь после пика в начале октября 04.11.2022 984
- Онлайн-выдача лицензий на недропользование запущена в Казахстане 04.11.2022 478
- Ученик сломал палец в школьной драке в Уральске 04.11.2022 478
- WhatsApp получил глобальное обновление 04.11.2022 596
- Разработчик Ashyq рассказал, кто стоит за судом против них 04.11.2022 1584
- Новые требования для дронов введут в Казахстане 04.11.2022 715
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 635
- Осуждённому многодетному отцу-одиночке подарили квартиру в Семее 03.11.2022 7176
- Червя обнаружили под кожей у жителя Уральска 03.11.2022 1717
- Курс на Дубай: станет ли Астана международным финансовым центром? 03.11.2022 679
- Алматы примет элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу 03.11.2022 575
- Дождь со снегом и метель обещают синоптики в Казахстане 4 ноября 03.11.2022 1384
- Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане? 03.11.2022 773
- Вызовы стабильности стран СНГ обсудили секретари советов безопасности в Москве 03.11.2022 543
- Нурлан Ауесбаев ответил на вызов Жигули Дайрабаева 03.11.2022 676
- Авторам лучших проектов по экопредпринимательству вручили по 1,5 миллиона тенге в Астане 03.11.2022 560
- Выборы-2022: как кандидаты убеждают избирателей отдать за них голоса 03.11.2022 513
- Какие вопросы больше всего волнуют предпринимателей, рассказали в НПП "Атамекен" 03.11.2022 632
- Девочка-богатырь родилась в Алматы 03.11.2022 718
- В "АрселорМиттал" выступили с заявлением по поводу трагедии на шахте 03.11.2022 914
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в этих населенных пунктах.
По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеорологические условия 5 ноября ожидаются в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше, Жезказгане. В Темиртау, Усть-Каменогорске Семее и Риддере прогнозируют неблагоприятные метеоусловия второй степени, передаёт BaigeNews.kz.
5 ноября в Алматы до 21:00 синоптики прогнозируют переменную облачность, временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 12-14 градусов тепла. С 21:00 5 ноября до 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов тепла.
В Актобе 5 ноября облачно, временами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем около 0 градусов. С 20:00 5 ноября по 8:00 6 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 градусов мороза.
В Караганде 5 ноября до 21:00 переменная облачность, ночью небольшие осадки: дождь, снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днём 3-5 тепла. После 21:00 переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 мороза.
В Балхаше 5 ноября до 21:00 переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днём 6-8 тепла. С 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха около 0 градусов.
В Жезказгане 5 ноября до 21:00 переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днём 3-5 тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 1-3 мороза.
В Темиртау 5 ноября до 21:00 переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 2-4 мороза.
В Усть-Каменогорске 5 ноября до 21:00 без осадков. Ветер юго-восточный 2-7, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днём 10-12 градусов тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3° тепла.
В Семее 5 ноября утром и днём дождь. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днём 8-10 градусов тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла.
В Риддере 5 ноября без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днём 6-8 тепла. После 21:00 5 ноября по 9:00 6 ноября осадки. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов: штиль, слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
-
Trend news
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 1502
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 804
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 4952
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 635
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 715
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 963
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 19912
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1475
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 2736
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1306
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2322
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 2552
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 41484
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1126
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 55018
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13331
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16086
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2195
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2061
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3105
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3238
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4497
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12132
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 5689
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88539
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 4631
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4151
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12973
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6343
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3043
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3391
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33102
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4155
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5243
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12184
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11278
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8120
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 300744
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 8608
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7950
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25178
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8473
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8213
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15305
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 10851
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10563
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12319
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 28758
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10350
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14055
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21598
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12010
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12547
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9423
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29498
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9512
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 348792
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38012
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10345
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10960
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16852
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10177
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49978
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15082
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12926
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12126
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11336
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 11706
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13323
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10853
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 11814
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 11230
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 28212
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 11026
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 11290
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10869
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 32520
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 190326
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 17816
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 22099
-
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 405
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 358
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 685
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1186
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1503
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1183
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1436
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1292
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1453
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1439
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1193
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 1659
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1895
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 1613
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 19583
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1900
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 1761
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 1779
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6858
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2479
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13378
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11542
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11561
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12080
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11183
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15442
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12165
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13655
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14639
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14334
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11893
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12301
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29257
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13284
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15740
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12366
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13599
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14266
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15539
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13681
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15665
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15185
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16371
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16267
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32877
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16756
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17734
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17381
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18320
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18178
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27245
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17680
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24950
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35721
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19447
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25533
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24081
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25953
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22052
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23541
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21793
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21525
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21464
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37139
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23531
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21636
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26694
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25729
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26095
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25360
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25447
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27628
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28128
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26783
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26350
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 27028
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 28649
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25835
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 29635
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26810