Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и ещё четырёх городах

Фото: yk-news.kz

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях на 4 декабря в Астане и Алматы, а также о НМУ второй степени в Кокшетау, Риддере, Семее и Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

В столице днём ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25, днем 19-21 градусов мороза. В ночь на 5 декабря — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 28-30 мороза.

По прогнозам синоптиков, метеорологические условия в столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы 4 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днём 2-4 мороза, в ночь на 5 декабря 10-12 градусов мороза, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Сутки 4 декабря и ночью 5 декабря метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. При этом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Повышенный уровень загрязнения воздуха синоптики прогнозируют в Кошетау, высокий — в Риддере, Семее, Усть-Каменогорске.

В Кошетау ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 17-19 градусов мороза, ночью 25-27 — мороза.

В Риддере днём без осадков. Ветер восточный 1-6 метров в секунду, ночью юго-восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 градусов мороза.

В Семее днём небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха 13-15 градусов мороза. Ночью минус 24-26 градусов, без осадков. ветер юго-западный 1-6 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске без осадков, днём ветер восточный 0-5 метров в секунду, температура воздуха 12-14 градусов мороза. Ночью ветер восточный 1-6 метров в секунду, температура воздуха — минус 18-20 градусов.