Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

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24 марта 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Шымкент, Астана и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу практически на всей территории страны под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.