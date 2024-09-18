Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 4 городах Казахстана

Казгидромет сообщает, что 18 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Усть-Каменогорск, Риддер, ночью в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на.

Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части РК. На востоке, юге, юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра. На севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, на севере, востоке Северо-Казахстанской, Карагандинской, на западе, востоке, в центре области Абай, на северо-востоке Костанайской, на севере, востоке Акмолинской областей, в горных районах области Жетісу ожидаются заморозки 1-6 градуса.

В Актюбинской области, в области Ұлытау, на западе области Жетісу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, в центре Карагандинской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге области Ұлытау, на юге области Абай, на севере, в центре области Жетісу, на юге Актюбинской, на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.