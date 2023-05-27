Неблагоприятные метеоусловия обещают в субботу в трёх городах Казахстана

Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

По прогнозам "Казгидромета", 27 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Петропавловске, Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-7, днём 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днём 23-25 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днём 30-32 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла.

Жителям этих населённых пунктов 27 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщили, что в ближайшие три дня, с 27 по 29 мая, в Казахстане метеорологи прогнозируют неустойчивый характер погоды.