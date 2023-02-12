Неблагоприятные метеоусловия обещают в Костанае, Шымкенте и Алматы

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По прогнозам "Казгидромета", в воскресенье неблагоприятные метеоусловия сложатся в Костанае, Шымкенте и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия 12 февраля в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха этих городах. Поэтому возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах. В остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, специалисты рекомендуют при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на большей части страны ожидаются снег с метелью, на западе республики – осадки в виде дождя и снега. Лишь на северо-западе, севере – погода без осадков. На юге, западе, востоке республики сохраняются усиление ветра, по республике — туман, на западе — гололёд. Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областях