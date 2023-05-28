Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана

Фото: pixabay/ Boztay_Akimkhan

По прогнозам "Казгидромета", 28 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау, Актобе, Актау, Алматы и Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Однако в целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 1-6, днём 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23, днём 32-34 тепла.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Актобе, Актау, Алматы и Астане.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днём 29-31 тепла.

В Актау ясно, без осадков. Туман. Ветер юго-восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 тепла.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днём 22-24 тепла.

В Астане Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днём 22-24 тепла.

Жителям этих населённых пунктов 28 мая специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее в "Казгидромете" сообщили, что в ближайшие три дня, с 27 по 29 мая, в Казахстане метеорологи прогнозируют неустойчивый характер погоды. В некоторых регионах страны в воскресенье ожидаются заморозки.