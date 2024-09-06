Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах страны
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Сегодня, 08:36Сегодня, 08:36
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 6 сентября в Актобе и Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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