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Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах Казахстана

14 Августа, 08:18
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Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах Казахстана 14 Августа, 08:18
14 Августа, 08:18
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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 14 августа в Алматы и Атырау, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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