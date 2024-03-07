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Неблагоприятные метеоусловия 7 марта прогнозируют в трех казахстанских городах

Сегодня, 08:28
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 08:28
Сегодня, 08:28
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Фото: inform.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 7 марта в Жезказгане, Актобе и Алматы, передает BaigeNews.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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