Неблагоприятные метеоусловия 7 марта прогнозируют в трех казахстанских городах
Сегодня, 08:28
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Сегодня, 08:28Сегодня, 08:28
96Фото: inform.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 7 марта в Жезказгане, Актобе и Алматы, передает BaigeNews.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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