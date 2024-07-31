Неблагоприятная эпидситуация по КГЛ наблюдается в Кызылординской области

Сначала года в Кызылординской области 567 человек обратились за медицинской помощью из - за укусов клещей, к сожалению, один пациент скончался от КГЛ. По словам специалистов, неблагоприятная погода влияет на активность насекомых, поэтому очень важно соблюдать осторожность. Как лечат больных с диагнозом Конго - крымская геморрагическая лихорадка и что влияет на успех лечения, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

Кызылординская область из-за климатных условий является природным очагом ККГЛ. Как известно переносчиками этой опасной инфекции являются иксодовые клещи. Опасный вирус чаще выявляется у клещей рода дермацентор и геломма. На данный момент в список неблагополучных по результатам исследования насекомых на наличие вируса ККГЛ включены 115 населенных пунктов области. В период с 9 апреля - 8 июня в регионе были проведены дезинфекционные работы. Для обработки опасных участков использован инсектоакарицидный препарат "ЦИПЭК - 100%".

"За первое полугодие в регионе было зарегистрировано 10 подозрений на ККГЛ, четыре из них получили подтверждение в результате лабораторных исследований. Вначале эпидсезона специалисты прошли соответствующий инструктаж. Дезинфекционные мероприятия прошли на уровне. Если сравнить с прошлым годом, то ситуация стабильная. Однако это не повод игнорировать меры предосторожности", - сообщила заместитель руководителя департамента СЭК Кызылординской области Алия Абдикаимова.

Специалисты уверяют, опасность от клещей наблюдается весь сезон, то есть от ранней весны до первых холодов. Поэтому во время работы в поле или отдыха на природе нужно помнить элементарные методы защиты от клещей. К сожалению, с начала года в области умер один человек. Как стало известно житель Шиелийского района работал в крестьянском хозяйстве. Во время работ он без перчаток очищал животных от клещей, в результате заразился опасной инфекцией.

"Пациента доставили в областную инфекционную больницу в очень тяжелом состоянии. К сожалению, он своевременно не обратился за медицинской помощью и продолжительное время занимался самолечением. Реанимационные мероприятия не дали нужного результата, в течение суток он скончался. После этого случая к нам с рабочим визитом приехала внештатный главный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова. В ходе встречи мы обсудили вопросы лечения ККГЛ и предложили свои корректировки в протокол лечения данного диагноза", - отметила врач - инфекционист Гульжаухар Сугирбаева.

В основном пациенты с укусами клещей принимают лечение в отделении "БОКС" Кызылординской областной инфекционной больницы. Отделение рассчитано на 40 коек, здесь работают врачи высшей категории. В "БОКС" отделение госпитализируются больные заразившиеся особо опасными инфекционными вирусами. Поэтому здесь уделяется особое внимание не только лечению пациентов, но и защите самого медицинского персонала. На сегодняшний день 6 человек с укусами клещей принимают лечение и находятся под наблюдением специалистов.