В последнее время в Казахстане участились случаи возгорания автобусов. У каждого ЧП со сгоревшим автобусом наверняка есть ответственное лицо. Однако не всегда оно отвечает за свои действия. Корреспондент BaigeNews.kz попыталась выяснить причины участившихся инцидентов.

В Алматы 15 февраля в 12:38 начал гореть воздуховод автобуса №95 "Фотон". Пока ехали пожарные, водитель самостоятельно потушил возгорание с помощью огнетушителя.

Утром 27 февраля на окраине Алматы полностью сгорел пассажирский автобус 124-го маршрута. Машину, охваченную пламенем, сняли на мобильные телефоны очевидцы. В салоне никого не было. Водитель попытался самостоятельно справиться с огнем, но безуспешно. Пожарные прибыли на место в течение 7 минут. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

1 марта в Жамбылской области на автодороге Алматы - Ташкент сгорел пассажирский автобус. До прибытия пожарных 29 пассажиров автобуса самостоятельно покинули салон и уехали на попутках.

25 апреля полностью сгорел пассажирский автобус маршрута №89 марки Yutong в Алматы. Случилось это на оживленном перекрестке двух крупных проспектов – Райымбека и Суюнбая. К счастью, пассажиры успели эвакуироваться. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

20 июля рейсовый автобус, следовавший из Казахстана в Монголию, загорелся на Чуйском тракте в Республике Алтай. В салоне находилось 50 человек, из них 15 детей, все самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет.

А в Костанае пожар случился прямо на территории автобусного парка. Инцидент произошел в полночь. Возгорание началось с одного из частных автобусов. Тогда пострадало порядка 27 автобусов. Пять сгорели полностью. Еще 20 автобусов покрылись копотью и пропахли гарью.

1 октября в Уральске произошло возгорание автобуса, в результате пожара 47-летний водитель получил ожоги. Предварительная причина пожара - техническая неисправность.

Столица - не исключение

Проблемы с транспортом есть и в Астане, где, казалось бы, ежегодно закупают новые современные автобусы и повышают стоимость проезда. По данным пресс-службы CTS, в этом году приобретено 293 новых автобусов. Сейчас по улицам столицы курсируют 1634 единицы городского транспорта.

Только за последний месяц здесь сгорели два автобуса.

21 ноября в Астане по проспекту Кабанбай батыра близ Назарбаев университета горел автобус марки Mercedes-Benz. Это был маршруту №320. Возгорание произошло в моторном отсеке с левой стороны по ходу движения. В автобусе не было пассажиров, обошлось без пострадавших.

В автобусном парке №1, которому принадлежит этот автобус, сообщили, что транспортному средству 14 лет. Последний раз технический осмотр был проведен 1 октября 2024 года. Замечаний не было обнаружено. Авто признали полностью исправным.

По заключению испытательной пожарной лаборатории, предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Руководитель отдела безопасности и охраны труда автобусного парка №1 Сайранбек Бекмагамбетов говорит, что основная причина возгорания автобусов - это короткое замыкание.

"Короткое замыкание может возникнуть в силу непредвиденных обстоятельств: из-за влажности, из-за долгой эксплуатации транспорта. Именно во время техобслуживания неисправности может и не быть. Провод имеет пластиковое покрытие, которое может в любой момент треснуть. Отчего неожиданно может произойти короткое замыкание. Тем более у нас бывают резкие перепады температуры, морозы, жара. Поэтому предусмотреть все риски короткого замыкания просто невозможно. Именно на транспорте. Если говорить о предыдущих пожарах, то в основном они происходили по причине короткого замыкания", - пояснил он.

Что касается технического обслуживания автобусов, то оно проводится через каждые 40 000 км. Во время ТО проверяются двигательный отсек, герметичность патрубков и соединений топливной системы, системы смазки и другие системы, имеющие различные технологические жидкости.

Сайранбек Бекмагамбетов утверждает, что во время техобслуживания проверяется и электрооборудование общественного транспорта. Например, соединение проводов, крепление разъемов, контактов и наконечников проводов. Также состояние предохранителей и электропроводки, которые в случае необходимости изолируются или заменяются новыми.

"Во время технического обслуживания проводятся все предусмотренные регламентом работы. Если у нас автобус технического обслуживания не прошел, то он просто на линию не допускается", - подчеркнул Сайранбек Бекмагамбетов.

Обучение и новые системы пожаротушения

4 декабря в Астане в час пик бушевало пламя на остановке у Дома министерств. Сгорел автобус марки Iveco. Это был 51 маршрут.

Водитель, подъезжая к Дому министерств заметил неладное в работе двигателя. Он остановился, осмотрел авто, увидел задымление, быстро отключил мотор, высадил пассажиров. После этого начал самостоятельно тушить возгорание огнетушителями. На помощь подоспели водители других автобусов. Помогали даже обычные прохожие. Но локализовать возгорание у них не получилось. Пожарные потушили пламя в течение 20 минут.

Инженер безопасности охраны труда автобусного парка №4 Канат Жангужинов отмечает, что утром автобус выехал в полном технически исправном состоянии.

"Механик утром произвел полный осмотр салона, кузова. Только после этого он был допущен на линию. Водитель утром тоже прошел медицинский осмотр, никаких противопоказаний не было. Срок эксплуатации в принципе еще не истек на данном автобусе – он 2015 года выпуска. Каждые полгода проходил технический осмотр", - рассказал представитель автопарка.

Сразу после инцидента была создана комиссия, которая расследует причины пожара.

Вплотную в четвертом автопарке взялись за вопросы безопасности. Так, по словам Каната Жангужинова, по всему парку проведен инструктаж по пожарной безопасности. Два человека от парка - контрольный механик и механик колоны – направлены на внеплановое обучение по пожарной безопасности в учебный центр.

После того, как комиссия даст заключение, в автобусном парке намерены принять дополнительные меры. Речь идёт об установке первичных средств пожаротушения в двигательный отсек. То есть если в двигателе начнется возгорание, система сама потушит его, не дав распространиться в другие части автобуса.

Такая система в экспериментальном варианте сегодня установлена на нескольких автобусах.

"Сейчас мы рассматриваем электронную систему. Там, получается, в экспериментальном варианте у нас в двигательном отсеке ставятся шарики. Когда температура повышается, они автоматически срабатывают. Сейчас хотим рассмотреть какие-либо дополнительные варианты", - сказал Канат Жангужинов.

При этом инженер также подтверждает, что все случаи возгорания, как правило, бывают из-за короткого замыкания.

"У нас просто погодные условия сложные. Почти весь год повышенная сырость и влажность. Это все влияет, конечно же, на провода", - сказал он.

Жангужинов не согласился с нашими предположениями, что, возможно, во всём виноваты электрики, которые не доглядели, что, к примеру, оголился провод.

"В нашем предприятии имеется более пяти квалифицированных электриков, которые уже работают не первый год с этими автобусами. Я не могу сказать, что у нас электрики неграмотные. Электрики у нас вполне хорошие", - сказал инженер.

Автобусы без контроля

К слову, опровергнуть слова инженера никто не может. Ведь специально проверкой электрооборудования автобусов ни МЧС, ни МВД, ни CTS не занимаются. Почему? Этот вопрос мы адресовали в департамент по ЧС одного из районов Астаны.

"У департамента по ЧС нет полномочий на проверку автобусного транспорта. То есть, в принципе, транспортные средства мы не проверяем. Мы занимаемся непосредственно проверкой объектов. Но мы проводим профилактические мероприятия, проводим инструктажи и лекции по пожарной безопасности, вручаем информационные письма, памятки определенного характера, в зависимости от предназначения объекта. Также распространяем видеоматериалы, аудиозаписи по необходимости именно по пожарной безопасности. Касательно автопарков мы проводим только профилактические мероприятия", - пояснила главный специалист управления по ЧС района Алматы Дария Байзулова.

В целом в 2024 году в Астане зафиксировано 173 возгорания автотранспорта. Отдельно автобусы в ДЧС не считают. В основном транспортные средства загораются из-за короткого замыкания электропроводки и перегрева двигателя.

В ДЧС рекомендуют проверять автотранспорт, своевременно проходить техническое обследование, проверять проводку на неисправности и отсутствие неполадок, использовать охлаждающие жидкости.

К сожалению, конкретного ответа, почему участились случаи возгорания автобусов в Казахстане, мы не получили. Появляются только предположения и догадки. Основная проблема заключается в отсутствии государственного органа, который бы отвечал за обеспечение безопасности общественного транспорта и предотвращение подобных инцидентов.