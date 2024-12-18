Сотрудники Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК в рамках мониторинга безопасности продукции выявили детские товары, несоответствующие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек", передаёт BaigeNews.kz.

"Наибольшая часть нареканий приходится на нарушение требований маркировки - 99,3%, по органолептическим показателям - 0,7%. При этом 97% игрушек завезены из Китая, 3% - из стран ЕАЭС", - отметили в ведомстве.

Согласно требованиям, игрушки должны содержать полную информацию об изделии: наименование страны, изготовителя, минимальный возраст ребёнка, для которого предназначена игрушка, дату изготовления, основной конструкционный материал.

Вся информация об игрушке должна быть представлена на государственном и русском языках.

"При выборе игрушки проверьте устойчивость красителя, края не должны иметь сколов, быть острыми. На мягкой игрушке ткань должна быть плотной и не подвергаться выпадению ворса. Игрушка не должна иметь резкого, неприятного, постороннего запаха. Исключите выбор игрушек, содержащих мелкие детали, особенно для детей до трёх лет", - посоветовали специалисты.

В Комитете призвали граждан быть внимательными при покупке игрушек. Перед приобретением следует требовать сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара. Не стоит покупать игрушки в сомнительных местах.