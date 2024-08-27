Небезопасная среда: почему в Астане растет детский травматизм

В Казахстане наблюдается тревожный тренд детского травматизма, который продолжает нарастать год от года. Ежегодно в республике регистрируется до 200 тысяч несчастных случаев и травм среди детей. Из них каждый пятый случай заканчивается смертью, а каждый сотый инвалидностью. Эти цифры подчеркивают необходимость принятия срочных мер для обеспечения безопасности детей и повышения осведомленности обществом о потенциальных рисках. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, в чем причина такой негативной тенденции.

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2023 году от травм погибло 1093 детей в возрасте от 0 до 17 лет.

В Минздраве назвали основные причины неблагоприятных исходов от непреднамеренной травмы среди детей. В пятёрку вошли дорожно-транспортные происшествия, утопления, отравления, падения, термические повреждения.

Дорожно-транспортный травматизм

Чаще всего дети погибают из-за аварий. Только за 7 месяцев 2024 года на дорогах страны с участием маленьких пассажиров и пешеходов произошло 3 614 ДТП, в которых 165 погибло и 4 175 детей травмированы.

"Только вдумайтесь в эти цифры: 1 сентября не придут в школы учащиеся шести-семи классов. В целом если по республике в результате дорожно-транспортных происшествия погибло 1254 человек, то 13% из них – дети", - отмечает старший инспектор по особым поручениям Комитета Административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Наиболее распространенные виды полученных травм у детей - повреждения головного мозга, внутренних органов, переломы конечностей. Значительная часть детей получает множественные травмы, не совместимые с жизнью

Как правило, жертвами ДТП становятся дети в возрасте 10-14 лет. Это, по словам Борановой, самый мобильный возраст, когда ребенок начинают самостоятельно передвигаться, но еще не знает правил дорожного движения.

Она напомнила, что если дети группой отправляются в другой город, то обязательно нужно предупреждать административную полицию. Кроме того, для таких случаев нужен специальный автобус. Если не соблюдать все эти требования, трагедии, подобно той, что случилась недавно в Актюбинской области, когда погибли шесть человек, среди них трое детей, не избежать.

В Министерстве здравоохранения отметили, что на увеличение числа детей, пострадавших в ДТП, также повлияло широкое распространение электросамокатов.

Опасные водоёмы

Ещё одна значимая внешняя причина высокой смертности среди детей в Казахстане - утопление.

Исследование показало, что половина детей, находясь воде, не пользуется плавательными средствами безопасности. При этом большинство трагических случаев происходит из-за того, что родители оставляют своих детей без присмотра. Помимо этого купаются они в опасных открытых резервуарах и неприспособленных для купания детей местах.

Как отметили в МЧС, с начала купального сезона в стране утонуло 46 детей. Всего за последние 10 лет водной стихией унесены жизни 701 ребенка.

Коварные окна

Третьей по значимости внешней причиной смертности среди детей в Казахстане являются падения детей с высоты, в том числе с окон. Случаи выпадения детей из окон в стране, к сожалению, растут ежегодно. За 3 года отмечается рост в 1,6 раз – с 292 в 2021 году до 492 случаев в 2023 году. Количество летальных случаев из года в год также не уменьшается. В 2021 году в результате выпадения из окна погибли 28 детей, 2022 году – 21 детей, 2023 году – 26 детей.

За 6 месяцев текущего года из окон выпало 223 ребенка, из них 12 летальных исходов.

Пожары

В казахстанских СМИ часто появляются новости о смерти детей из-за пожара. Один из резонансных случаев произошёл в феврале текущего года. Четверо детей из одной семьи погибли при пожаре в одном из сел Карагандинской области. Погибшим было всего лишь от полутора до пяти лет.

В МЧС РК сообщили, что с начала года на пожарах погибло 19 детей, получили различные травмы – 27. По причине детской шалости с огнем зарегистрировано 94 пожара, на них погибло 11 детей.

Резюмируя вышесказанное, директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова отмечает, что причиной несчастных случаев является рассеянное невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом или перекладывание вопросов по присмотру за маленькими детьми на "старших детей" и пожилых родственников.

Специалисты по чрезвычайным ситуациям также связывают значительный рост трагических случаев с детьми и родительскую невнимательность с постоянным "сидением" в различных гаджетах – при погружении в социальные сети человек теряет бдительность и реакцию, перестает следить за ребёнком.

Опасная городская среда

Однако родительское сообщество не согласится с этим утверждением. Многие родители жалуются на опасности, которые окружают детей в городском пространстве – по дороге в школу, во дворах, в парках.

Многодетная мать из Астаны Айым Рамазанова отмечает, что хоть наша столица красивая и чистая, но она не учитывает вопросы безопасности детей. У женщины четыре сына. Так сложилось, что раз в полгода они обязательно попадают в травматологию.

"Мальчики у меня активные и их не заставишь сидеть на одном месте. Всё время им надо быть в движении, куда-то лезть, что-то изучать. Плюс к этому – Астана всё время строится. В районе, где мы живём, постоянно какие-то стройки идут. Опасно и страшно за жизнь детей. Приходится мне с ними ходить. Один раз шли на Экспо, второй сын, которому было тогда 7 лет, бежал впереди. Если знаете, на Экспо тротуарная плитка вся разломанная. Там даже взрослые падают. А Ильяс сильно бежал, споткнулся, упал. Колено, локти в крови. Там плитка острая. В другой раз пошли в Ailand. Только зашли. Даже искупаться не успели, младший залез в джакузи, поскользнулся, рассёк подбородок, пришлось на скорой ехать в детскую травматологию. Наложили швы. Ailand никакого возмещения вреда не предложил даже. И таких случаев в нашей семье много", - рассказала Айым Рамазанова.

По словам другой жительницы столицы Динары Кундиновой, условия, созданные для детей на левом берегу, сильно отличаются от условий на правом.

"Я сама живу на левом берегу, а родители – на правом. Мои дети играют и там, и там. Хочу сказать, что это как земля и небо. Наш жилой комплекс на левом берегу выиграл конкурс от акимата на благоустройство двора. В этом году нам бесплатно установили детские площадки, спортивный инвентарь, положили новую брусчатку, очень красиво облагородили дворы. Поэтому во дворе сейчас приятно находиться. Весь инвентарь установлен с учётом безопасности детей. А на правом берегу у нас старый двор, площадка старого образца: качели не на цепях, а на железных прутьях, которые не мнутся и ребенку их сложно остановить. Есть много открытых люков. Слабое освещение даже в районе школ", - описывает женщина.

Также она рассказала, что на правобережье столицы у детей больше соблазнов, представляющих опасность. Например, те же самые заброшенные здания, которые никем не охраняются.

"Младшему сыну 6 лет. Я его не отпускаю одного гулять. А старшему 12 лет и он гуляет один. Однажды поймала его на том, что он гуляет на так называемых "заброшках", то есть в недостроенных, заброшенных зданиях. Есть у молодёжи такой тренд – гулять на "заброшках" с фонариками, искать приключения. Вот мой сын также гулял, пока мы не узнали об этом. Таких зданий много на правом берегу. На левом их тоже хватает, но они огорожены и к ним нет доступа", - отметила астанчанка.

Также, по её словам, на правом берегу много бродячих собак, которые бегут с гаражей, частного сектора, строек.

Ещё один момент, который волнует астанинских родителей, - открытые дворы.

"Многие дворы Астаны не закрыты шлагбаумами и курьеры на мопедах, велосипедах, таксисты на всей скорости заезжают во дворы. Я видела очень много ситуаций, когда маленьких детей чуть не сбивали. Я считаю, что дворы нужно закрывать шлагбаумами. Нужны лежачие полицейские. Это вопрос безопасности наших детей", - уверяет Динара Кундинова.

Есть вопрос у Динары к акимату по тёплым остановкам.

"Мой сын ездит в школу самостоятельно. Ему нужно преодолеть довольно приличное расстояние – от улицы Керей Жанибек хандары до Керуен Сити. Это 7-8 остановок. В ожидании автобуса он стоит по 40 минут на остановке. Теплых остановок нет. Вы знаете, что в часы пик автобусы приезжают полные. Протиснуться туда невозможно. А детям тем более. Приходится какие-то автобусы пропускать", - поделилась своей проблемой собеседница.

Помимо установки тёплых остановок, она предлагает ещё одно решение этой проблемы.

"Мне как родительнице хотелось бы видеть в городе школьные автобусы, которые закреплены за каждым учреждением. Нужно понимать, что город активно застраивается, идет внутренняя миграция. В школах не хватает мест. Порой невозможно попасть в школу рядом с домом. Очень много детей вынуждены ездить на такси, на автобусах до своих школ. Я думаю, наличие таких автобусов было бы жирным плюсом и сказалось на безопасности наших детей", - сказала Динара.

При этом она отмечает и плюсы столицы для детей.

"Большой плюс жизни в столице – отсутствие бомжей и алкашей на улице. В сравнении с другими городами, где бомжи, алкоголики и наркоманы, встречаются практически везде, в Астане этого практически нет. Для меня, как для матери и как для женщины, это большой плюс", - заключила жительница Астаны.

Острый вопрос

В последнее время в Казахстане пошёл тренд на нелепые происшествия с детьми. В начале месяца в Алматы 9-летний ребёнок напоролся горлом на штырь забора, спустя две недели в Астане его сверстник точно также получил травму ноги. Что это: совпадение или пора уже убирать эти заборы. Этот вопрос мы адресовали руководителю Управления развития жилищного фонда Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС Кызгалдак Медетовой. Нам ответили, что забор не виноват, и посоветовали смотреть шире.

"Если мы из-за этого будем убирать все заборы и пересматривать все конструкции, тогда мы должны сидеть в общей структуре, будем сами себя огораживать от всего. Здесь надо комплексно оценивать. Конструкции есть разные. Ребенок может везде наколоться на разные вещи. Здесь надо комплексно подходить. Конкретно сказать, что теперь мы будем рассматривать конструкцию забора, мы не можем. Есть конкретные строительные нормы во всех строительных нормах, сводах правил зданий и сооружений. Каждое здание, сооружение отличается. У кого, какая конструкция должна быть, всё оговорено. Вплоть до того, какие дворовые территории должны быть, что должно предусматриваться. Все строительные здания и сооружения должны быть максимально безопасны. Для этого и принимаются ГОСТы. Там всё прописано", - сказала Медетова.

В целом, по её словам, вопросы безопасности детей находятся на постоянном контроле. Последнее, что сделано – в 2023 году внесли поправки в строительные нормы в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности.

Сезонный характер травматизма

Численность детей в столице сегодня составляет 472 тысячи человек. Помимо этого есть дети, которые приезжают в гости.

Заведующий отделением приёмного покоя Многопрофильной детской больницы №2 Астаны Баймахан Садуов рассказал, что к ним в сутки поступает до 300 детей с различными травмами.

"Каждый день дети получают травмы: кто с забора упал, кто - с качели. Особенно проблемные сейчас самокаты. Благо, их сезон заканчивается. Так, чтобы на штыри забора натыкались, нечасто, но бывает. В сутки обращаются в больницу порядка 260-300 детей. Из них 5-15 детей госпитализируются. Много травм и бытовых, и уличных. Часто поступают дети после ДТП", - поделился не оптимистичными данными завотделением.

Заведующий отделением ортопедии этой же больницы Агабек Чикинаев отметил, что лето – сезон детского травматизма, а значит, и на больницу есть четкая сезонная нагрузка. Самый максимальный пик обращений за лето только по травмпункту – 435 обращений в сутки. Сюда относятся нейрохирургия, ожоги и травмы.

"На сегодняшней утренней планёрке была озвучена цифра 198 обращений. Идет уменьшение. Холодно уже на улице. Из них 103 – бытовые травмы, 5 – ДТП. Госпитализировано 7 детей", - сказал врач.

Для сокращения нагрузки на детскую больницу в Астане строится еще одна многопрофильная детская больница. В одной из поликлиник открыт дневной травмпункт, где помощь оказывают специалисты ДГБ №2. Кроме того, на базе Национального научного центра материнства и детства планируется строительство хирургического блока на 350 коек, в котором также будут предусмотрены койки травматологии, хирургии и дополнительный травматологический пункт.

По словам Чикинаева, больница начала готовиться к сезону гололеда: готовится оборудование, лекарства, специалисты.

Агабек Чикинаев проинформировал, что помимо лечебной помощи врачи детской больницы стараются проводить профилактику травматизма. Большое внимание в учреждении уделяется анализу, с помощью которого можно предотвратить травмы.

"Сколько бы мы не занимались лечебным процессом, сколько бы мы не оказывали помощи, если мы не будем предотвращать эти факторы травмы, то мы будем оказываться в замкнутом круге. И этот круг мы должны разорвать совместно со всеми органами", - сказал врач.

Агабек Чикинаев рассказал, как они выявляют эти факторы.

"Если у нас была какая-то систематичность, мы её выявляем и обращаемся в соответствующие надзорные органы. Допустим, из одного торгового центра в течение двух дней поступило три одинаковые травмы: на эскалаторе зажимались пальцы. Определенный возраст был. Проанализировав, выяснилось, что это дети 2-3 лет. Размеры пальцев у них очень маленькие. Когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что надломлен зуб эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы. Либо весной, когда открылись дороги, возле одной школы на пешеходном переходе участились аварии, поступали дети. В течение недели около 8 детей поступило. Департамент дорожной полиции поставил светофор", - сказал ортопед.

Также он рассказал о систематичности в выпадениях из окна. Этому феномену даже дали название – "Москитная сетка". Этому риску подвержены дети определенного возраста. Здесь обязательный фактор – окно не защищено, имеют москитную сетку, легко открывается. Самое главное – снижение родительского контроля.

"Отвернулась, уснула, вышла, и как ребенок оказался на окне, никто не знает. Мы получаем высоко результативную, тяжелую, травмирующую, трудно поддающуюся лечению травму, которая резко вызывает фактор смерти. Такие дети чаще остаются на месте. Мы их не видим. Либо привозят и высокий уровень инвалидизации. Чтобы вылечить этих детей, нам приходится огромные людские ресурсы затрачивать. Если находятся два таких ребенка после тяжелого ДТП или падения с высоты, вся больница на 400 коек работает на этих детей, потому что их очень тяжело лечить", - сказал Агабек Чикинаев.

Бежать и кричать "Пожар"

Директор ОФ Senim Qogamy Юлия Смышляева отмечает, что опасности для детей могут быть везде: и в городе, и в сельской местности. Вопрос лишь в алгоритмах безопасного поведения и в том, как этими алгоритмами дети и взрослые могут пользоваться.

"Взять хотя бы лифт, в которой взрослый всегда входит первым, а выходит последним. Если ребенок все же зашел в лифт с незнакомцем, важно занять самое выгодное положение: встать к нему лицом, чтобы видеть, чем он занимается. Положение в лифте важно занять возле кнопок, чтобы можно было в любой момент нажать кнопку и выскочить или вызвать диспетчера. Если незнакомец ведет себя странно или агрессивно, нужно нажать на кнопку ближайшего этажа или вызова диспетчера. Если двери лифта открылись, нужно быстро выскочить на площадку, позвать жильцов дома на помощь, постучать в двери, кричать “Пожар!”", - прокомментировала эксперт.

Также она поделилась другими рекомендациями по детской безопасности в городской среде.

По её словам, даже если ребенок достаточно взрослый, чтобы гулять самостоятельно, нужно рассказать ему об опасных и потенциально опасных местах и объектах во дворе, в городе. Это – неосвещенные участки, детские площадки с некачественным оборудованием, парковка, заброшенные или строящиеся здания, заросли, мусорные контейнеры, любые электрические установки, заборы и ограждения.

"Составьте вместе с ребенком маршрут от дома до школы или другого любого пункта, пройдите этот маршрут, а потом нарисуйте его на карте, обозначив вместе с ребенком все опасные места", - сказала Юлия Смышляева.

Помимо того, чтобы исключить риск травмы, необходимо учить детей безопасному поведению с посторонними взрослыми.