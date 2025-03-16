Власти Италии объявили режим национальной мобилизации в связи с активностью Флегрейских полей — одного из самых опасных вулканических районов мира. После землетрясения магнитудой 4,4 в регионе усилилась сейсмическая активность, что вызвало тревогу среди жителей Неаполя и окрестностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи заявил, что рассматриваются все возможные сценарии для предотвращения катастрофы. В случае обострения ситуации власти планируют срочную эвакуацию до 500 тысяч человек в течение трех дней. Это необходимо, чтобы избежать трагических последствий, связанных с возможными лавинами из пепла, камней и раскаленного газа.

Для эвакуации предусмотрены специальные пункты сбора за пределами опасной зоны, откуда людей будут вывозить автобусами, поездами, кораблями и самолетами. Власти заверяют, что при первых признаках извержения жители будут заблаговременно предупреждены.

Ранее ученые заявляли, что Флегрейские поля демонстрируют признаки растущей активности, и вероятность извержения в ближайшие десятилетия существенно возросла.