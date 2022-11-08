Не знающим казахский язык могут отказать в гражданстве Казахстана

Фото: 24.kz

В Казахстана разработали поправку в законодательство, которая предусматривает отказ в предоставлении гражданства тем, кто не владеет государственным языком, передает BaigeNews.kz. Об этом говорится в ответе премьер-министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Мажилиса.

"В настоящее время разработаны поправки в Закон "О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства",- ответил глава правительства.

Он отметил, что эти законодательные поправки внесены в проект заключения правительства по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере миграции населения".

В своем запросе мажилисмены подняли вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства переселенцев и принятия правовых мер в отношении нарушителей.