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пресс-служба МЧС РК Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36
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Фото: пресс-служба МЧС РК

Не жечь траву и беречь зайчат призвали в МЧС казахстанцев

Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам с призывом не сживать сухую траву, так как это опасно не только для людей, но и для животных, передаёт BaigeNews.kz.

"Зайчата появляются на свет в конце марта – начале апреля. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. По этой причине просим граждан быть ответственными и строго соблюдать правила пожарной безопасности!" - говорится в обращении.

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Сегодня, 17:36
176
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