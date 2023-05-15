- Почти две тысячи электромобилей ездят в Казахстане 17:59 123
- Женщина скончалась после допроса в полиции в Усть-Каменогорске 17:45 180
- Не жечь траву и беречь зайчат призвали в МЧС казахстанцев 17:36 176
- Скончалась параспортсменка Малика Муктарова 17:28 200
- Рекорд Азии и медали привезли казахстанские пара пловцы из Германии 17:27 199
- Токаев отменил празднование своего юбилея 16:56 510
- Токаев: Защита материнства и детства - один из главных приоритетов политики Казахстана 16:47 360
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 16:45 235
- Щенка с третьего этажа выбросил павлодарец 16:44 280
- Спецслужбам в Казахстане хотят разрешить использовать беспилотники 16:37 297
- Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги 16:34 450
- Дополнительную защиту обеспечат сообщающим о коррупции сотрудникам в Казахстане 16:28 302
- До 30% может подорожать мясо в Казахстане 16:12 482
- Ерлан Файзуллин возглавил ДП Костанайской области 16:09 476
- Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области 15:43 346
- Домашних тиранов будут выселять из дома - МВД 15:37 502
- Строительство АЭС в Казахстане будет мониторить международное сообщество 15:23 368
- На 50% за год выросли продажи новых авто в Казахстане 15:16 431
- Два авто с оружием заблокировали полицейские в Алматы 14:53 433
- "Массового страха перед Китаем нет" – казахстанский эксперт 14:50 406
- Когда прозвенит последний звонок в казахстанских школах 14:15 445
- Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения 14:07 417
- Более 40% выпускников вузов в Казахстане не работают по профессии 13:52 374
- "В Казахстане нет инфраструктуры для электромобилей" — мажилисмен 13:45 378
- "Если я разглашу нюансы уголовного дела, я сяду" — зампред КНБ о январских событиях 13:33 631
- Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни 13:31 316
- Неизвестные украли уникальные камни из Долины шаров в Мангистау 13:20 468
- Стала известна причина гибели курсанта Академии КНБ 12:46 898
- "Места разобрали за 40 минут" — депутат раскритиковала распределение в спортивные кружки Алматы 12:28 436
- Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировали в Казахстане 12:20 495
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 12:19 591
- Казахстан вошёл в топ-10 "спортивно коррумпированных" стран мира 12:15 353
- ЧМ по боксу пройдёт в 2024 году в Астане 11:59 583
- 11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий 11:30 536
- Асаубаева выиграла турнир сильнейших шахматисток мира 11:25 724
- В Казахстане разработают инструкции по работе с агрессорами 11:10 404
- Обмеление Бухтарминского водохранилища: есть ли угроза природе и туризму 11:00 418
- Самые популярные среди туристов курорты Казахстана, назвали в Минкульте 10:59 437
- Малообеспеченным казахстанцам компенсируют расходы на оплату комуслуг 10:55 555
- Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ 10:33 442
- Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране 10:31 381
- Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел 10:08 626
- В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год 09:48 442
- Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов 09:23 480
- Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме 09:12 557
- Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею 09:04 510
- "Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения 08:38 512
- В Турции может пройти второй тур президентских выборов 07:45 566
- Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде 07:21 645
- Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган 06:28 696
- В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки 05:54 711
- Забег для семейных пар провели в Актобе 04:39 629
- Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане 03:40 620
- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 02:31 661
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 01:25 606
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 00:05 648
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 591
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 701
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 812
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 641
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 621
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 723
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 1100
- Токаев поздравил чемпионов мира по боксу 14.05.2023 795
- Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте 14.05.2023 963
- Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов 14.05.2023 718
- Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник 14.05.2023 803
- Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США 14.05.2023 674
- Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане 14.05.2023 702
- Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке 14.05.2023 751
- В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер 14.05.2023 648
- В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения 14.05.2023 731
- Новая школа разрушается в Жамбылской области 14.05.2023 678
- В Португалии приняли закон об эвтаназии 14.05.2023 744
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1786
- В Семее хирурги спасли жизнь пациенту с опухолью мозга 14.05.2023 798
- Пропавший табун лошадей разыскали акмолинские полицейские 14.05.2023 987
- Мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая 14.05.2023 850
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 783
- Фэнтези-фильм "Батыр из прошлого" снимают в Алматы 14.05.2023 766
Сегодня, 17:36
176
176Фото: пресс-служба МЧС РК
Не жечь траву и беречь зайчат призвали в МЧС казахстанцев
Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам с призывом не сживать сухую траву, так как это опасно не только для людей, но и для животных, передаёт BaigeNews.kz.
"Зайчата появляются на свет в конце марта – начале апреля. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. По этой причине просим граждан быть ответственными и строго соблюдать правила пожарной безопасности!" - говорится в обращении.
Поделитесь:
-
Trend news
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 16:45 199
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 12:19 589
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 619
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1783
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 782
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 880
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1118
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1043
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1256
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1100
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1226
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8814
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2188
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1621
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1418
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1491
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2088
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1541
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1642
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2290
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1615
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1806
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1649
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2249
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1773
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1831
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1676
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21546
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1731
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1999
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12720
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1638
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2616
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2330
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2698
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2392
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9699
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2474
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2235
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3520
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3109
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2194
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2019
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2063
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2393
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2590
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2141
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3043
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3458
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2411
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2691
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2668
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2986
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3411
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18858
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3718
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2659
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2848
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3090
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2996
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2610
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5726
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2482
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2580
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14187
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2997
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2554
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2709
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2756
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 4036
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4731
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3378
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2731
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3432
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3108
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4655
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3736
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2993
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8551
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4981
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 949
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1095
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2076
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1863
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1756
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1982
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2039
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1888
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1770
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2986
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1842
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1971
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2394
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2178
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2369
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2014
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2539
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2145
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2460
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2139
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2212
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3718
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2535
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2715
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3010
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3326
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3365
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3801
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4269
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3667
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3962
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3983
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4264
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4129
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4049
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4220
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4504
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4443
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6009
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5074
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5429
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5466
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6209
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5267
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5133
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5349
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8649
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5725
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5741
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5169
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5518
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4911
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5159
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5460
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6257
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5256
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5220
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5442
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5032
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6093
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4904
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5483
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6103
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5631
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5177
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5602
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5559
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5277
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5561
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5940
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6416
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6201
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5372
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6218
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5748
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6338
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5590
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5568
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5476
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5515