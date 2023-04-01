- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 11:01 91
- В стационарах Казахстана лечатся 179 пациентов с ковидом 10:44 113
- Бибисара Асаубаева одержала победу в Индии 10:15 279
- Печальные кадры обмелевшего Каспия показал казахстанский блогер 09:43 425
- Более 600 человек пострадали от торнадо в американском Арканзасе 09:24 396
- "Казахский мексиканец" прошел взвешивание перед вторым боем в США 08:52 315
- Жителям Алматы рекомендовали сократить прогулки в субботу 08:21 385
- Подросток покончил с собой в Алматинской области 07:58 644
- Житель Актобе хранил 100 кг наркотиков в своем гараже 07:40 322
- В Казахстане построят 12 реабилитационных центров 06:37 422
- Я еще с ней буду разбираться - Лукашенко о поражении Соболенко от Рыбакиной 05:03 451
- Полицейского начальника Уральска подозревают во взяточничестве 04:28 564
- В Дании решили судьбу главного тренера после поражения от сборной Казахстана 03:42 474
- Гранты на бизнес выдавали госслужащим и их женам в Шымкенте 02:03 1009
- 11 человек эвакуировали из горящего дома в Усть-Каменогорске 01:23 456
- В 4,7 раза превышена концентрация вредных веществ в воздухе Актау 00:38 400
- Мальчик из Шымкента выпил жидкость для промывки двигателя, перепутав ее с газировкой 31.03.2023 626
- Лучшие сериалы выбрали в Казахстане 31.03.2023 568
- Тасмагамбетов высказался о ситуации в Украине 31.03.2023 1170
- Повышение пенсий на 30-50 процентов: фейк распространяют в соцсетях 31.03.2023 492
- Цены будут сумасшедшие - фармацевты опасаются подорожания лекарств в Казахстане 31.03.2023 634
- Несколько дорог закрыли в Алматинской области до 20 апреля 31.03.2023 522
- Казахстанский стартап выиграл международный конкурс Global Startup Awards 31.03.2023 638
- Грузовики из Казахстана попали в крупное ДТП в России 31.03.2023 589
- АНК выступила с заявлением по поводу провокаций в Петропавловске 31.03.2023 624
- Девять силовиков отправили за решётку за применение пыток в период "январских событий" 31.03.2023 576
- Регион с наибольшим количеством граждан-банкротов назвали в Минфине 31.03.2023 712
- Более 34 тысяч заявлений на внесудебное банкротство подали в РК. Сколько из них одобрили? 31.03.2023 513
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 437
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 985
- В МИД опровергли массовые увольнения казахстанцев в Корее 31.03.2023 503
- Объём валовой сельхозпродукции в Казахстане увеличился вдвое за пять лет 31.03.2023 538
- Увольнять чиновников за расхождение между доходами и расходами начнут с 2027 года 31.03.2023 824
- Моргенштерн и жена The Limba сделали музыканту незабываемый сюрприз 31.03.2023 1164
- Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву 31.03.2023 608
- Школьницу чуть дважды не сбили на "зебре" в Павлодаре 31.03.2023 638
- КНБ начал расследование по факту создания в Петропавловске "Народного совета трудящихся" 31.03.2023 903
- Курс доллара вырос в Казахстане 31.03.2023 456
- 100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле 31.03.2023 484
- В Казахстане автоматизировали назначение пособия награждённым матерям 31.03.2023 541
- Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля 31.03.2023 555
- Строительные компании предложили работу бастующим сельчанам Мангистауской области 31.03.2023 752
- Медвежонок родился в зоопарке Шымкента 31.03.2023 519
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 672
- 1 апреля в столице стартует приём документов в первый класс 31.03.2023 748
- Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" 31.03.2023 888
- В Казахстане усилили права авиапассажиров 31.03.2023 473
- Зелёная вода может потечь в домах астанчан 8 апреля 31.03.2023 830
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 5730
- Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева 31.03.2023 12840
- Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный 31.03.2023 866
- На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы 31.03.2023 674
- Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее 31.03.2023 1188
- Закупать сырье без уплаты пошлин смогут сахарные заводы Казахстана 31.03.2023 862
- Цену на макароны снизили в СКО 31.03.2023 942
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 566
- Рыбакина одержала новую победу на Miami Open 31.03.2023 820
- Костанаец врезался в теплотрассу и погиб 31.03.2023 764
- Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением 31.03.2023 586
- Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца 31.03.2023 724
- КНБ ликвидировал международный наркосиндикат 31.03.2023 727
- Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля 31.03.2023 604
- Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане 31.03.2023 767
- Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре 31.03.2023 709
- Мужчина скончался за рулём и спровоцировал аварию в Актау 31.03.2023 1196
- Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание в Жамбылской области 31.03.2023 690
- Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара 31.03.2023 814
- Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах 31.03.2023 602
- Художница из Петропавловска прославляет Казахстан на международной арене 31.03.2023 2221
- В четырёх микрорайонах Алматы отключили газ 31.03.2023 1066
- Вода не поднимается до верхних этажей квартир астанчан - что делать 31.03.2023 724
- На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом 31.03.2023 715
- Супруг Ольги Рыпаковой стал председателем маслихата ВКО 31.03.2023 676
- Женис Касымбек пообещал сохранить Талдыколь 30.03.2023 775
- Дачников начали эвакуировать в Актобе 30.03.2023 551
- Спасателей в Кокшетау осудили за покушение на мошенничество 30.03.2023 697
- История одного экспоната: жилет "изменника родины" Жанайдара Садвакасова 30.03.2023 874
- Насколько политизированы соцсети в Казахстане, обсудили эксперты 30.03.2023 733
- Похищенное во время январских событий оружие нашли у дороги в области Жетысу 30.03.2023 689
- Серика Кудебаева принудительно доставят в суд 30.03.2023 792
Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге
Факты интернет-мошенничества, которые совершал осужденный прямо из колонии, обнаружилиа прокуратура Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, мошенника вычислили в исправительном учреждении №12.
"Установлено что с июня 2020 года по январь 2023 года он совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 миллионов тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения. Данный факт зарегистрирован 2 марта 2023 года специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного статьёй 190 часть 3 подпункт 4 УК РК – "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева", — сообщили в прокуратуре.
Во время следствия у заключённного изъяли два мобильных телефона и 41 сим-карту, с помощью которых мужчина звонил своим жертвам и вёл переписку по WhatsApp. Также перед законом за бездействие придётся ответить и руководству исправительного учреждения, откуда обманывали казахстанцев.
"В настоящее время проводится мониторинг базы данных как по нашему региону, так и по другим регионам Казахстана, на выявление других правонарушений, совершенных осужденным. Кроме того, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по статье 370 часть 2 УК РК — "Бездействие по службе", и переданы в департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области", — говорится в сообщении ведомства.
-
Trend news
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 11:01 0
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 981
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 670
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 5688
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 713
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1045
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 877
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1125
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 960
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1475
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 820
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2535
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6005
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 877
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 17290
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 816
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 976
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 947
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3215
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 19630
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5452
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1360
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 860
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 863
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 6896
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1218
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14086
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1098
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1140
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1141
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2693
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4143
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10092
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4344
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1867
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1367
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2611
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7708
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2057
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1437
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16922
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1753
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1953
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1898
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5303
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1651
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1697
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1747
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1645
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6270
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1707
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1955
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1928
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1787
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1798
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2049
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8685
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2729
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4256
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3589
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9066
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2095
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2117
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2000
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5484
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1924
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7620
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4241
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2573
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19491
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4875
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4289
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2950
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4096
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21763
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3565
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2949
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2712
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2922
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 7019
-
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 435
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 565
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 768
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 581
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 691
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 848
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 889
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 797
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 767
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 889
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 893
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1102
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1126
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 990
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 995
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1167
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1927
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1018
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1280
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1360
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1546
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1351
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2205
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1929
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1753
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1740
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2069
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2019
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1730
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2290
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1906
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3006
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2356
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2191
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2235
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7128
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2364
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2465
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2461
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2820
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2373
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3156
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2754
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2749
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3330
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2976
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2776
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3514
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3406
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3307
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3148
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3963
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4266
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3774
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4699
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4470
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3940
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4536
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4687
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3949
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5006
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4889
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4770
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5328
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4212
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4566
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4676
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5131
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5084
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5638
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5256
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4937
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4592
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4721
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5094
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5552
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5651
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5807
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5654
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7837