Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге

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Факты интернет-мошенничества, которые совершал осужденный прямо из колонии, обнаружилиа прокуратура Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, мошенника вычислили в исправительном учреждении №12.

"Установлено что с июня 2020 года по январь 2023 года он совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 миллионов тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения. Данный факт зарегистрирован 2 марта 2023 года специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного статьёй 190 часть 3 подпункт 4 УК РК – "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева", — сообщили в прокуратуре.

Во время следствия у заключённного изъяли два мобильных телефона и 41 сим-карту, с помощью которых мужчина звонил своим жертвам и вёл переписку по WhatsApp. Также перед законом за бездействие придётся ответить и руководству исправительного учреждения, откуда обманывали казахстанцев.