Министр культуры и информации Казахстана на своей странице в Facebook высказалась о произошедшем в стенах Мажилиса парламента инциденте между журналистом и пресс-секретарем, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, взаимная эффективная работа журналистов и госорганов обеспечивает одно из ключевых прав общества - доступ к объективной информации. Однако, как отмечает глава ведомства, не всегда при взаимодействии соблюдается взаимная этика, уважение и культура взаимодействия, как это принято в любой цивилизованной стране.

"Инцидент, произошедший в стенах Мажилиса с журналистом Мадиной Жатканбаевой, был допущен в равной степени из-за нарушения правил аккредитации со стороны журналиста и действий пресс-секретаря вице-премьера. Необходимо помнить, что на мероприятиях, проводимых государственными органами, журналистам необходимо соблюдать установленные правила аккредитации и регламент мероприятия. В свою очередь, государственные служащие должны проявлять уважение к журналистам и не воспрепятствовать их профессиональной деятельности", - написала Балаева в Facebook.

В заключение она сообщила, что Министерством будет организовано совещание со всеми пресс-службами государственных органов для повышения эффективности взаимодействия между СМИ и госорганами, а также будет усилена работа Комитета информации по налаживанию между ними конструктивного диалога.