Не все видеокамеры в школах Казахстана оказались работающими и подключенными к ЦОУ

Фото: видео5.рф

Видеокамеры в части школ Казахстана оказались неработающими и не подключенными к центрам оперативного управления (ЦОУ), сообщает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения Казахстана.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов в преддверии нового учебного года провели совещание по вопросам безопасности школьников.

Говоря о техническом оснащении школ и его качестве, Асхат Аймагамбетов отметил, что местные исполнительные органы рапортуют о стопроцентном охвате организаций образования видеокамерами. Но при проверке обнаруживаются серьезные недостатки. Не все камеры работают, часть городских школ не подключена к ЦОУ.

При этом министр подчеркнул, что "важен не отчет о количестве камер, а то, сколько детей охватывают эти камеры".

Что касается охранных агентств, то они должны знать специфику работы школ и чтобы их сотрудники не менялись часто и знали специфику школы.

"Эти вопросы мы предлагаем решить в рабочем порядке и включили отдельным параграфом в действующие требования к лицензированным охранным организациям, работающим с организациями образования", – сказал министр просвещения.

Как мы уже писали, в преддверии нового учебного года минпросвещения будет проводить совместно с представителями МВД выездные занятия по безопасности школьников.