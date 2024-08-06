Не все школы успевают подготовиться к новому учебному году

Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил,что не все школы в Казахстане готовы к началу учебного года, передаёт BaigeNews.kz. Там не успевают завершить ремонтные работы.

Гани Бейсембаев отметил, что ремонтными работами охвачены 280 школ.

"В 222 школах ремонт должен быть завершен до начала учебного года. Завершение работ в 58 школах согласно установленным срокам строительно-монтажных работ. Кроме того, в рамках мониторинга, проведенного министерством, выявлены риски нарушения сроков капремонта 15 объектов. Это в Карагандинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в Алматы", - отметил министр.

Он же напомнил, что в результате масштабных паводков всего пострадало 40 объектов образования: 11 детских садов, 22 школы, 7 объектов дополнительного образования.