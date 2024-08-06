Не все школы успевают подготовиться к новому учебному году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр просвещения Гани Бейсембаев заявил,что не все школы в Казахстане готовы к началу учебного года, передаёт BaigeNews.kz. Там не успевают завершить ремонтные работы.
Гани Бейсембаев отметил, что ремонтными работами охвачены 280 школ.
"В 222 школах ремонт должен быть завершен до начала учебного года. Завершение работ в 58 школах согласно установленным срокам строительно-монтажных работ. Кроме того, в рамках мониторинга, проведенного министерством, выявлены риски нарушения сроков капремонта 15 объектов. Это в Карагандинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в Алматы", - отметил министр.
Он же напомнил, что в результате масштабных паводков всего пострадало 40 объектов образования: 11 детских садов, 22 школы, 7 объектов дополнительного образования.
"На сегодняшний день восстановительные работы завершены по 5 объектам. По 16 объектам ведутся работы. Вместе с тем имеются риски по 19 объектам", - резюмировал глава Минпросвещения.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы