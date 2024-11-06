Не все молодые врачи доезжают до мест работы после распределения - Минздрав

Почему сельская медицина до сих пор испытывает кадровый голод, рассказала министр здравоохранения, передает BaigeNews.kz.

Дефицит профильных специалистов в Казахстане за три последних года снизился на 23%. В этом году был зафиксирован рекордный выпуск студентов медвузов, составивший 10,5 тысяч человек. Помимо этого персонально было проведено распределение специалистов. Однако не все доезжают до мест работы, говорит Акмарал Альназарова. А в нормативно-правовых актах регулирующих эту работу существуют определеные несовершенства.

"Для специалистов, которые едут не менее чем на пять лет в село, в том числе по остродефицитным специальностям, в этом году была принята новая норма по поручению Главы государства по увеличению мер социальной поддержки, в частности сто минимальных заработных плат. Это единовременная безвозвратно выдаваемая сумма для лиц, которые приезжают в сельскую местность. Сейчас мы видим, что около 1900 молодых докторов доехало, порядка 400 из них получили на селе непосредственные меры социальной поддержки. Поэтому эта работа продолжается, но она требует, конечно же, совершенства", - рассказала министр.

До этого глава медицинского ведомства высказалась насчет решения проблемы крелиторской задолженности медорганизаций. Она, по словам министра, начала расти во время пандемии.