Не впадать в пессимизм и апатию призвал казахстанцев Токаев

В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что решать задачи нужно прагматично и последовательно, не впадая в пессимизм и апатию. От этого зависит не только благополучие народа, но и историческая судьба страны в эту непростую эпоху, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"У нас есть четкое видение долгосрочных перспектив развития нашего государства. Для достижения поставленных высоких целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение. Благодаря единству наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы. Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу Родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что у нас общая высокая миссия – построить для будущих поколений Справедливый Казахстан, государство равных возможностей для всех и каждого.