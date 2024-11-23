Не внёс в базу детей-сирот: чиновника оштрафовали в Мангистау

В Мангистауской области суд рассмотрел дело в отношении чиновника, недобросовестно исполнившего свои обязанности, касающиеся детей-сирот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, руководитель одного из районных отделов образования области не выполнил требование закона и своевременно не внес в республиканскую базу данных сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

"Госслужащий полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд назначить минимальное наказание. Чиновника признали виновным по пункту 1 части 1 статьи 135 КоАП РК (Нарушение порядка и сроков представления в Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). На него наложили штраф в размере 30 МРП, то есть 110 760 тенге",— говорится в сообщении.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.