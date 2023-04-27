Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал не ущемлять в правах граждан, которые не изучали и не владеют государственным языком. Об этом он заявил на ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования", - считает президент.

По словам Токаева, это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно.

"Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой. Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен", - сказал он.

Президент добавил о необходимости поддерживать положительную и позитивную атмосферу вокруг государственного языка. А также о важности понимания того, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер.

Напомним, в столице проходит ХХXIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием главы государства.