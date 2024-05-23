Не видел ремонта с 1986 года: 2 млрд тенге выделят на развитие центра сейсмологии в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил здание Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, ознакомился с материально-технической базой учреждения и заслушал проблемные вопросы, передаёт BaigeNews.kz.

Здание центра 1986 года постройки ни разу не ремонтировали, часть оборудования устарела, также стоит вопрос нехватки кадров.

"Мы приняли решение отремонтировать здание за счёт бюджета города. Также будет выделено порядка двух миллиардов тенге на научные исследования, что позволит увеличить фонд оплаты труда, обмениваться опытом с зарубежными коллегами, привлекать новые кадры. Данный центр – очень важен не только для города, но и для всей страны, поэтому он должен соответствовать мировым стандартам", - сказал Ерболат Досаев.

Центр занимается мониторингом и оценкой сейсмической опасности.

Республиканская сеть сейсмологических наблюдений включает в себя 70 станций по всей стране. Здесь проводятся наблюдения за движениями земной коры по 160 различным параметрам.