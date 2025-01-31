2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Это решение принято для того, чтобы подчеркнуть значимость труда рабочих в экономике и социальной сфере страны, а также повысить престиж рабочих специальностей. Одна из ключевых задач – привлечь внимание к людям труда, которые ежедневно обеспечивают развитие страны.

Одним из таких людей является Артем Мыцык – шахтер из Караганды, работающий на втором участке шахты "Саранская". Его труд – это ежедневное преодоление сложных условий, требующих физической выносливости, выдержки и преданности профессии. О рисках, традициях шахтерского труда и том, почему не променял бы свою профессию ни на какую другую, угледобытчик рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Фото из личного архива Артема Мыцыка

Артем родился и вырос в Караганде в семье шахтеров. Его дед всю жизнь проработал на шахте, а отец также недолгое время трудился под землей. В спутницы жизни он выбрал внучку заслуженного шахтера, ранее занимавшего пост начальника проходческого участка. Любовь к шахтерскому труду передалась ему по наследству.

В шахте Артем работает уже девять лет. Для него это – не просто заработок, а часть жизни. По его словам, быть шахтером – значит не только добывать уголь, но и сохранять традиции, уважать труд предшественников и чувствовать себя частью большого сплоченного коллектива.

Каждый рабочий день под землей – это испытание. В условиях высокой влажности, жары и постоянного риска шахтеры добывают уголь, который обеспечивает страну энергией. Для многих этот труд остается невидимым.

Страшно ли спускаться вниз? Отвечая на этот вопрос, Артем говорит, что, в принципе, не страшно. И даже когда был первый спуск, не было страшно. Волнение и переживание от незнания было. Но страха никогда не было.

Рабочий день шахтера – это не просто времяпрепровождение на предприятии, это целая система, которая начинается задолго до того, как шахтер попадет в самую глубину шахты.

Помощник начальника участка или сам начальник выдают наряд – документ, который определяет работу горняка на смене: куда пойдет, что будет делать. Шахтер подписывает его и направляется к месту, где ему предстоит провести следующие несколько часов.

Дальше – переодевание. Здесь все строго: специальная форма, каска, все по регламенту. На подходе – специальный лифт, который шахтеры называют клеть. В этот подъемник, который на скорости 8 метров в секунду спускается на глубину 700 метров, помещается 27 человек. Первое, что встречает шахтеров под землей, – это специально оборудованные машины – ферриты. Они похожи на маленькие поезда, которые движутся по монорельсу и доставляют грузы, людей к рабочему месту.

Самый центр работы горняки называют "лавой". Здесь все происходит в своем ритме: два комбайнера вынимают уголь. За ними шахтеры задвигают секции. Все в этом месте кажется живым: машины, инструменты, даже сама шахта, которая отзывается на каждый шаг горняков.

"Всё это так интересно, просто так не расскажешь, надо самим видеть", – говорит Артем.

Смена длится 6 часов. Когда работа завершена, снова тот же феррит возвращает угольщиков к клети, на которой они поднимаются наверх. Сбрасывают с себя копченую спецовку, здесь же умываются и на рабочем автобусе возвращаются домой.

Так проходит день шахтера – день, в котором каждый момент имеет значение, каждый шаг ведет к результату.

Фото из личного архива Артема Мыцыка

В XIX веке английские угледобытчики брали с собой в шахты канареек в клетке – если птица вела себя беспокойно или погибала, значит, в шахте случилась утечка метана. Такие пташки спасли в свое время много жизней. Сейчас, по словам Артема, надобности в канарейках нет.

"У нас сейчас, слава Богу, XXI век, шахты оборудованы датчиками Davis Derby. Это газоанализатор. В случае превышения концентрации газа этот датчик выключает электроэнергию, чтобы ничего не работало, чтобы не было искры при превышении газа", – поделился Артем Мыцык.

У шахтеров есть свои суеверия. Например, нельзя назвать смену перед выходными "последней" – используют слово "крайняя".

Вместе с тем, карагандинские шахтеры давно не верят в утверждение, что женщина в шахте к несчастью. Представительницы слабого пола работают здесь машинёрами, дают направление комбайну, замеряют градус лавы.

Как такового обеда у угледобытчиков нет. Они выкраивают 10-15 минут в своем графике, чтобы перекусить тормозком, который приносят из дома. Обычно это - два кусочка хлеба, колбаса, сыр, огурчик, редиска, лук. Быстренько покушали и продолжают работать.

Главным плюсом своей профессии Артем считает стабильность.

"Работаем в безопасных условиях, с опытными коллегами, с которыми можем обменяться знаниями. Старшее поколение присматривает за молодежью. Работаем безопасно, все хорошо получается, планы выполняем, премии получаем. Ты знаешь, что 10-го получишь зарплату, 25-го – аванс. Можешь какие-то планы на будущее строить, знаешь, что все хорошо у тебя будет", – рассказывает он.

Особое внимание Артем уделяет тому, что в последнее время в шахту приходит много молодежи.

"Это радует. Не все идут в IT-сферу, многие остаются верны традициям, работают в угольной промышленности, на шахтах. Это признак того, что профессия шахтера не исчезает", – говорит Мыцык.

Фото из личного архива Артема Мыцыка

Дома у Артема целая коллекция минералов, которые он нашел в пластах шахты.

"Иногда в шахте нахожу такие красивые камни - пирит, аргиллит. Я их собираю и приношу домой, показываю дочке. Ей интересно, и она гордится тем, что папа работает в шахте, добывает уголь, который дает тепло и свет. Уносит эти камни в школу, рассказывает одноклассникам, что папа шахтер, уголь добывает", – говорит Артем.

Фото из личного архива Артема Мыцыка

Объявление 2025 года Годом рабочих профессий дает шанс привлечь внимание к таким людям, как Артем Мыцык. Государство намерено поддерживать представителей рабочих специальностей, повышать их социальный статус и создавать условия для роста интереса к этим профессиям среди молодежи. Ведь именно труд рабочих является фундаментом развития страны.