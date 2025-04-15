В Байконырском городском суде вынесено решение по делу об уклонении от уплаты алиментов, передаёт BaigeNews.kz. Мужчина по фамилии А. оказался на скамье подсудимых за то, что более трёх лет игнорировал решение суда и не обеспечивал своего несовершеннолетнего ребёнка.

Согласно материалам дела, ещё в ноябре 2021 года суд обязал А. выплачивать ¼ часть от заработной платы ежемесячно. Однако обязательства мужчина систематически нарушал. Итог — задолженность превысила 3 миллиона тенге (а именно, 3 123 157 тенге).

На судебном заседании А. признал свою вину, сославшись на "сомнения", из-за которых не перечислял алименты. Суд, оценив обстоятельства, пришёл к выводу, что мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 669 КоАП РК – неисполнение судебного решения.

В результате правонарушитель привлечён к административному аресту.

"Решение суда вступило в законную силу. Арест должен напомнить, что игнорирование обязанностей перед ребёнком - это не только моральная, но и юридическая ответственность," - отметили в суде.

Теперь мужчине предстоит не только отбыть административное наказание, но и разобраться с внушительной задолженностью.

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