Скачок цен на картофель прокомментировал вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Тасжуреков. По его словам, причина повышения цен заключается в спекуляции на них, передает BaigeNews.kz.

"Сработал такой фрагментарный эффект спекуляции. После Нового года ряд овощехранилищ, складов не работали длительное время и снизился объем предлагаемого овоща на рынке. Пока склады открылись, перекупщики и спекулянты, учитывая, что маленький объем на рынке, подняли эту цену. Я не считаю то, что это ценовой сговор. Мы просто сравнили ту цену, по которой овощи реализуются на рынках, в торговых сетях, и ту по которой на сегодняшний день реализуют сельхозтоваропроизводители - разница есть. Есть вопросы к недобросовестным посредникам", - сказал Тасжуреков в кулуарах мажилиса.

Предпосылок к тому, чтобы прогнозировать рост цен на картофель и на другие овощи у ведомства нет. Поскольку в стране достаточно их запасов, подчеркнул вице-министр.

Ограничения на экспорт картофеля не повлияют на казахстанских картофелеводов.

"Сейчас с ними министерство торговли ведет переговоры для того, чтобы по выгодной цене они могли продать картофель на внутреннем рынке", - добавил вице-министр.

Ранее BaigeNews.kz писал о причинах повышения цен на картофель. Предприниматели считают, что основная причина заключается в трейдерах.