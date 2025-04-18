В Казахстане реализуется масштабная инициатива по созданию комфортной и современной образовательной среды — в рамках нацпроекта "Комфортная школа" до конца 2025 года планируется построить 217 новых школ и обновить почти 1 300 существующих. Эти меры направлены на ликвидацию дефицита ученических мест и повышение качества образования, особенно в сельской местности. Насколько актуальна эта инициатива, нужны ли новые комфортные школы в регионах и что нужно для комфортного образования и какие проблемы еще нужно решить — в материале BaigeNews.kz рассказываем, что думают будущие специалисты и депутаты о текущем состоянии казахстанских школ.

Проблемы и поручения

На IV заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития образовательной инфраструктуры в регионах страны. Он отметил, что в 2025 году планируется построить более 200 новых школ, обеспечив около 500 тысяч дополнительных ученических мест. Президент подчеркнул, что строительство школ не обязательно должно ограничиваться только проектом "Комфортная школа"; стандартные качественные школы также востребованы и могут быть более экономичными для регионов. Также Глава государства поручил в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 в сельской местности, с целью приведения школьной инфраструктуры к современным стандартам. Президент акцентировал внимание на необходимости оснащения всех государственных и частных школ оборудованием для обеспечения безопасности детей к началу нового учебного года.

В Акмолинской области, например, в рамках проекта "Комфортная школа" было построено 9 школ на 12 200 ученических мест. Но как ведется эта работа в других регионах, какие проблемы в доступном школьном образовании существуют и как их можно решить – эти вопросы остаются открытыми.

В системе образования Казахстана, особенно в региональных школах, наблюдается ряд существенных проблем. В первую очередь это нехватка ученических мест и переполненность школ. Многие школы работают в три смены из-за дефицита мест. Например, в Алматинской области 31 школа работает 31 в три смены, что свидетельствует о нехватке учебных заведений и перегруженности существующих. Также, по словам жителей поселка Отеген батыр, в некоторых поселках нет качественных дорог, а это затрудняет доступ учащихся к образовательным учреждениям. По данным Министерства просвещения, в 2024–2025 годах планируется открыть 369 школ на 740 тысяч ученических мест, из них в этом году будет сдано 217 школ.

Вторая проблема дефицит квалифицированных кадров. В более чем 500 школах страны отсутствуют директора, что негативно сказывается на управлении и качестве образования.

Помимо этого до сих пор есть населенные пункты с устаревшей материально-технической базой в школах. Во многих школах, особенно в сельской местности, используется устаревшее оборудование, что затрудняет внедрение современных технологий в образовательный процесс.

Следящая проблема связана с инфраструктурой и безопасностью. Некоторые школы не соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта, что требует проведения капитальных ремонтов или строительства новых зданий.

Вот что говорят по этому поводу бывшие школьники – ставшие в прошлом году студентами-первокурсниками.

Где взять педагогов для новых школ?

Депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова неоднократно поднимала вопросы, связанные с нехваткой школ и необходимостью строительства современных учебных заведений в регионах страны и поддержала инициативу президента по строительству 1 000 новых школ в течение четырех лет.

Еще в 2021 году она выразила обеспокоенность тем, что к 2025 году дефицит ученических мест может достичь одного миллиона, если не принять срочных мер. По ее мнению, важно не только построить новые школы, но и обратить внимание на проблемы аварийного состояния некоторых школ.

"В последние годы реализуется масштабная программа строительства школ. Сотни школ появились во всех регионах. Они очень нужны, ведь долгое время школы практически не строили и даже не ремонтировали. Во многих районах это были старые обветшалые здания с неухоженным двором, туалетом на улице и просто обозначенным на земле спортивными полем. Теперь ситуация меняется. Появились красивые школы. Но даже эти построенные школы не решают обеспеченности учебными местами. Практически все школы в две смены заполнены учениками. Вместо односменной учебы и возможности заниматься в школе после обязательных уроков дополнительными занятиями. Но это уже лучше, чем наличие ранее трехсменных школ", - поясняет Ирина Смирнова.

В вопросе строительства новых школ Смирнова также подчеркнула необходимость тщательного планирования и учета потребностей регионов, отметив, что демографическая ситуация и миграционные процессы приводят к перегруженности школ в некоторых областях, и акиматы должны оперативно реагировать, планируя строительство новых учебных заведений.

Депутат считает, что для эффективного функционирования школ необходимо также подготовить достаточное количество квалифицированных учителей. Она также критиковала существующую систему элитных школ, таких как гимназии и лицеи, предлагая вместо этого повысить общий уровень всех образовательных учреждений. По ее мнению, все школы должны быть хорошими, чтобы каждый ребенок имел равные возможности для получения образования.

"Другой вопрос - кто будет работать в этих новых школах? Где взять квалифицированных педагогов. Совсем недавно министр Просвещения говорил о низкой подготовке педагогов в педвузах. И это становится очень важной проблемой. А школы без качественного образования превращаются просто в стены! Ведь самое главное именно качество образования! Здания школ - это только одно из условий. Шел спор, кому же отдадут новые "комфортные" школы? Какой структуре? Чем будут наполнять эти школы? Какой образовательной средой? НИШ? БИЛИМ? БИНОМ? РФМША? Или общеобразовательными средними школами? Пока решение не принято", - пояснила депутат.

Он считает, что пока уверенности в благоприятной продуманной стратегии данных школ нет.

"Недавно ко мне обратились за помощью вновь назначенный директор из таких построенных школ. Она представляла одну из вышеперечисленных структур успешных школ, стояла у истоков открытия, встретила 2000 учеников, начала работу, но не была поддержана местными властями от образования. Районный отдел считал, что там должен работать местный директор. Сделали все, чтобы директор из другой системы ушел, чтобы школа начала работать в удобном и понятном для района режиме. Не знаю, насколько это будет лучше. Привычнее, да. Но лучше ли? Будет ли использовано в полной мере все то, что предлагает новое здание? Все возможности, которые открывает само здание школы? Еще один пример – в Атырау школу, которую в свое время с помпой открыли, не содержали в положенном состоянии. Вовремя не выделили средства на ремонт кровли. Она стала аварийной. Теперь ее признали аварийной, поставили на снос. А на ее месте решили строить новую комфортную школу. Это пример неэффективных затрат государственных средств, средств казахстанских налогоплательщиков и безответственности", - считает депутат.

По мнению Смирновой, новые школы должны стать двигателем для изменений всей образовательной системы к лучшему и доступному для всех образованию. В целом, депутат выступает за комплексный подход к решению проблем в системе образования Казахстана, включая строительство новых школ, модернизацию существующих, подготовку квалифицированных педагогических кадров и обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех детей страны.

Многообещающие планы

В 2025 году в Казахстане планируется построить 217 новых школ в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Эти меры направлены на создание 460 тысяч ученических мест и решение таких проблем, как ликвидация аварийных и трехсменных школ, а также устранение дефицита мест в образовательных учреждениях.

По данным Министерства просвещения РК, в 2023 году было введено в эксплуатацию 146 школ на 130 тысяч ученических мест. Из них 89 школ построены за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, который финансируется за счет средств, изъятых у коррупционеров. Так появилось почти 100 тысяч ученических мест, из которых 61 школа на 74,4 тысячи мест уже введена в эксплуатацию. Основная доля этих объектов приходится на область Жетысу, город Алматы, Кызылординскую, Западно-Казахстанскую и Акмолинскую области.

В 2024 году построили 257 школ, обеспечивших 373 тысячи ученических мест. Это позволило решить проблемы 42 трехсменных и 20 аварийных школ, а также устранить дефицит мест в 148 населенных пунктах. Ввели в эксплуатацию 105 школ нового формата, более 40% из которых расположены в сельской местности, что свидетельствует о стремлении правительства улучшить образовательную инфраструктуру в отдаленных районах. До конца 2025 года планируется завершить строительство еще 112 комфортных школ.

Что касается финансирования, на реализацию Национального проекта "Комфортная школа" из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 триллиона тенге в течение трех лет:

- в 2023 году - 500 миллиардов тенге,

- в 2024 году - 976,3 миллиарда тенге,

- в 2025 году - 909,4 миллиарда тенге.

Таким образом, за последние три года общий объем финансирования составит 2,3 триллиона тенге. Из запланированных 369 современных школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, 205 объектов образования возведут в городах, а в селах - 164. Также проведут реновацию почти 1300 школ, включая 900 в сельской местности, для приведения школьной инфраструктуры в единый современный формат.

В период с 2025 по 2027 годы запланирована комплексная реновация 1 164 школ, включая 900 в сельской местности. В 2025 году планируется обновить 262 школы, из них 141 в сельской местности, что охватит почти 200 тысяч учеников. Работы включают капитальный ремонт зданий, обновление учебных кабинетов, модернизацию библиотек и столовых, реконструкцию спортивных залов, благоустройство территорий и внедрение современных систем безопасности.

Эти меры направлены на решение проблем переполненности школ, ликвидацию аварийных и трехсменных учебных заведений, а также на создание комфортных условий для обучения учащихся по всей стране.