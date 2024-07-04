Не только бокс и борьба: в каких еще видах спорта казахстанцы выиграют медали Олимпиады-2024

Есть ли у казахстанской сборной шансы на победу рассказали олимпийские чемпионы

Прогноз результатов Олимпийских игр в Париже, опубликованный Gracenote-Nielsen, предрекает Казахстану выигрыш 10 медалей, в том числе 2 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Имена будущих возможных чемпионов авторитетное агентство не указывает. Корреспондент Baigenews.kz выяснил, в каких видах спорта у казахстанских атлетов наивысшие шансы на выигрыш олимпийских медалей образца 2024 года, и спешит обрадовать соотечественников, что не только в боксе и единоборствах отечественные олимпийцы могут взойти на пьедестал почета в Париже.

Все ближе и ближе летние Олимпийские игры в Париже. Во французской столице завершается полномасштабная подготовка к приему гостей и участников 33-х летних Олимпийских игр. Среди более чем 10 тысяч спортсменов из 200 стран и территорий будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Защищать честь Казахстана на главных стартах четырехлетия в столицу Франции поедут как минимум 77 атлетов, получивших 88 квот. Наша страна будет представлена в целом в 25 видах спорта.

И уже до начала Игр-2024 Казахстан рискует установить первый антирекорд - по количеству завоеванных лицензий. На текущий момент у олимпийской сборной 88 квот, ответственные за спорт чиновники ставили задачу перед тренерскими штабами добыть не менее 90 допусков на олимпийские соревнования. И первая, и вторая цифры – самые низкие показатели численности делегации в истории выступления Казахстана как независимой команды на летних Олимпийских играх.

Напомним, на дебютной Олимпиаде-1996 года Казахстан получил 96 квот в 14 видах спорта, на Играх-2000 в Сиднее от страны выступили уже 130 атлетов в 17 видах спорта. На последующих Олимпиадах Казахстан также был представлен более чем 100 спортсменами: в Афинах-2004 – 119 квот в 17 видах спорта, в Пекине-2008 – 132 квоты в 22 видах, в Лондоне – 115 квот в 24 видах спорта, в Рио-2016 – 104 квоты в 18 видах.

Справедливости ради нужно отметить, что не всегда количество участников перерастало в качество. Например, из Атланты-1996 казахстанцы привезли 3 золотые, по 4 серебряных и бронзовых медалей, а по итогам Афин-2004 добыта всего 1 золотая медаль, а также 4 серебряные и 3 бронзовые. Результаты казахстанцев в Пекине-2008 с учетом перепроверки допинг-проб уступают показателям Атланты-1996: по итогам Олимпиады в столице Китая у Казахстана 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Зато на Олимпиаде-2016 в Рио казахстанцы выиграли рекордное количество медалей за одни Игры – 17, в том числе 2 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Олимпийские игры "Токио-2020", прошедшие в 2021 году, сломали всю статистику. Казахстан получил всего 96 квот в 27 видах спорта и показал худший результат за всю историю выступления на Олимпиадах, оставшись без золотых и серебряных медалей.

Итак, на Олимпиаду-2024 в Париж сборная Казахстана едет самым малочисленным составом. Но, как мы выяснили, не всегда количество означает качество, и есть шанс, что олимпийская сборная образца 2024 года покажет результат не хуже, чем казахстанские олимпийцы в 1996 году. Но есть и другая сторона медали – на сегодняшний день нет ни одного казахстанского спортсмена, кого можно было бы с вероятностью 99% назвать будущим обладателем золотой олимпийской медали.

Бокс

Если до Игр в Токио можно было быть уверенными, что золото точно будет в боксе, то на этот раз, с учетом перемен, происходящих в этом виде спорта в связи с конфликтом между международной федерацией IBA и Международным олимпийским комитетом, "железобетонно" нельзя утверждать, что кто-то из казахстанских боксеров точно возьмет золотую медаль. Осложняет прогнозирование тот факт, что чемпионаты мира по этому виду спорта, проводимые IBA, начиная с 2022 года, не дают полного представления о раскладе сил, так как в них не участвуют представители таких ведущих стран, как США, Великобритания, Австралия и другие.

Боксерский турнир организует Международный олимпийский комитет самостоятельно, и квалификационные турниры были построены таким образом, что все сильнейшие боксеры-любители мира встретятся между собой впервые за несколько лет только на Олимпийских играх.

В связи с этим авторитетные эксперты, опрошенные нами, не могут дать точный прогноз на выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде, но надеются на победы.

"Я видел сборную Казахстана на олимпийском квалификационном турнире в Италии и был приятно удивлен , как наши выступили. Я думаю, 1 или 2 золотые медалей в боксе Казахстан должен привести, как минимум", - сказал олимпийский чемпион, экс-чемпион мира среди профессионалов Василий Жиров.

Вице-президент Национального олимпийского комитета, олимпийский чемпион Серик Сапиев полагает, что золото в боксе может быть при одном условии.

"Насчет количества медалей - сложный вопрос. Надеемся на каждого боксера. При подготовке именно к чемпионству на Олимпийских играх спортсмену нужно всего себя посвятить боксу, и тогда все сложится, как надо", - сказал Серик Сапиев.

К слову, в недавнем интервью зарубежным СМИ президент Национального олимпийского колмитета Казахстана, серебряный призер Олимпиады, экс-чемпион мира среди профессионалов Геннадий Головкин также затронул тему вероятных результатов казахстанских боксеров. Он заявил, что для нынешнего состава мужской сборной страны нет ничего невозможного, и все будет зависеть от того, как они раскроются и покажут лучшие качества. Головкин напомнил, что на Олимпиаде все будут в равных условиях.

Отметим, что в Париже-2024 выступит 7 боксеров в мужских соревнованиях и 3 в женских. Это Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек и Айбек Оралбай (80 кг и 92 кг), Камшыбек Кункабаев (+92 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Борьба

Несмотря на то, что в видах борьбы Казахстан за период Независимости выигрывал золото Олимпиады всего 1 раз (Юрий Мельниченко в греко-римской борьбе в 1996 году), этот вид спорта считается в Казахстане чуть ли не вторым по популярности после бокса. Тем не менее, на Олимпийских играх борцовская общественность не досчиталась квот в женской борьбе – Казахстан не будет представлен в этом виде программы. Борцы греко-римского стиля не подвели и завоевали 4 квоты, а в вольной борьбе казахстанцы получили 3 квоты.

По словам специалистов, каждый из борцов, отправляющихся на Олимпиаду, способен выиграть медаль, но завоевание чемпионского титула будет большой удачей для казахстанских атлетов.

В греко-римской борьбе особые надежды связывают с двукратным бронзовым призером чемпионатов мира Айдосом Султангали (60 кг), также в команде рассчитывают на опыт вице-чемпиона мира 2017 года Демеу Жадраева (77 кг). Но способны приятно порадовать болельщиков и Нурсултан Турсынов (87 кг) и Алимхан Сыздыков (125 кг).

В вольной борьбе квоты получили Азамат Даулетбеков (86 кг), Алишер Ергали (97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (125 кг). Известный специалист по вольной борьбе, один из наставников сборной Алматы и экс-наставник чемпиона мира Ризабека Айтмухана Эдуард Базров полагает, что у каждого из казахстанцев есть хорошие шансы на то, чтобы "зацепиться" за медали.

"Физические кондиции у них подходят к пику, все они показывают зрелую борьбу.И есть еще один фактор –олимпийские чемпионы из сборной России не будут участвовать в предстоящих Играх, поэтому, выполнить задачу – выиграть медали, будет немного легче. Но нельзя забывать, что, например, у Алишера Ергали, помимо пропускающего Олимпиаду Абдулрашида Садуллаева, есть очень сильные соперники – это и американец Кайл Снайдер, и азербайджанец Магомедов, и новый чемпион мира Ахмед Тажудинов, который является, на мой взгляд, лидером в этом весе на сегодняшний день. И не надо забывать, что сборная США всегда хорошо выступает на Олимпиаде и я думаю, в финале будет интересная схватка между Тажудиновым и Снайдером. Фаворитом будет Ахмед, но будет интересно посмотреть, что сможет противопоставить Кайл", - сказал Эдуард Базров

Отметим, что для Даулетбекова подготовка к Олимпиаде омрачилась не самым удачным выступлением на международном турнире памяти Поляка Имре и Варги Яноша, где он не смог выиграть медаль. Эдуард Базров полагает, что в этом нет ничего страшного.

"Это ни о чем не говорит, вероятнее всего, на тот момент у него была такая форма и надеемся, что к Олимпийским играм Азамат подойдет в оптимальном состоянии. Я думаю, что ему по силам выиграть медаль любого качества, в том числе стать олимпийским чемпионом. Не зря существует поговорка, что Олимпиаду выигрывают счастливчики, а чемпионат мира выигрывают сильнейшие. Поэтому у меня есть надежда, что Азамат Даулетбеков может выиграть Олимпийские игры, но как минимум, будет медаль у сборной Казахстана в весе до 86 кг, как и в 97 кг. Все сильные соперники не бывают в одной группе, можно проходить по сетке и бороться за медали. Юсуп Батырмурзаев недавно выиграл у трехкратного чемпиона мира призера Олимпиады Гено Петриашвили на туше, поэтому на Юсупа возлагаю надежды тоже, что он будет в хорошей форме к Олимпиаде и сможет показать зрелую, красивую, эффективную борьбу и вмешаться в спор за медали", - заключил Эдуард Базров.

Дзюдо

Еще одним видом спорта, где болельщики справедливо ждут медали от казахстанских спортсменов, является дзюдо. Нынешний состав сборной – это сплав опыта и молодости, подкрепленный знаниями, которые привнесли в команду французские тренеры-консультанты Стефан Трено и Ксавье Монденкс.

Казахстан получил 9 квот в дзюдо для участия в летних Олимпийских играх.

В личных соревнованиях Казахстан будет представлен в 8 весовых категориях - 5 мужских и 3 женских.

В Париже выступят Елдос Сметов (60 кг), Гусман Кыргызбаев (66 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Нурлыхан Шархан (100 кг), Абиба Абужакынова (48 кг), Эсмигуль Куюлова ( 63 кг) и Камила Берликаш (свыше 78 кг).

Кроме того, Казахстан имеет еще одну квоту на участие в соревновании смешанных команд.

О высочайшей конкуренции в сборной, которая и приносит выдающиеся результаты на мировой арене, говорит наличие в нескольких весовых категориях двух и более сильных спортсменов, добывших олимпийские лицензии. Правда, по правилам каждая страна может выставить в одном весе только одного атлета, поэтому двукратному призеру Олимпиад, экс-чемпиону и призеру мира опытнейшему Елдосу Сметову, чтобы попасть на Игры-2024 в весе 60 кг, пришлось выиграть спарринги у партнеров по сборной Магжана Шамшадина или Нурканата Серикбаева. В женском весе до 48 кг, к примеру, безоговорочным лидером является двукратная призерка чемпионатов мира Абиба Абужакынова, однако, ей в спину дышит Галия Тынбаева.

К слову, партнеры по сборной помогают олимпийцам в подготовке к Парижу-2024.

"Спортсмены, кого олимпийцы выбрали себе в качестве спарринг-партнеров, с ними на сборах. На ковре они соперники, за пределами – друзья", - сказал Будет Айбек Имашев, исполнительный директор Федерации дзюдо Казахстана.

В Федерации с осторожностью делают прогнозы на результаты, но уверены, что медали в дзюдо у Казахстана будут.

"Думаю, у тренеров есть свои медальные прикидки, но мы рассчитываем на как можно больше медалей, желаем, чтобы наша команда хорошо выступила. На самом деле, у всех наших дзюдоистов, кто едет на Олимпиаду, есть шанс, возможность и потенциал, чтобы выиграть медаль, мы в них верим. Думаю, полный комплект медалей будет, мы это планируем, но результат зависит от того, как себя будут чувствовать спортсмены, как их тренеры подведут. Дай Бог, чтобы комплект получился, как минимум 3 медали должно быть", - отметил он.

Кто кроме боксеров и представителей единоборств?

Уделив внимание казахстанским ведущим видам спорта, нельзя забывать, что есть еще 22 вида спорта, в которых выступят казахстанцы. И как минимум в 8 из них отечественные спортсмены имеют повышенные шансы на выигрыш медали. Объективно результаты спортсменов Казахстанана крупнейших мировых соревнованиях в теннисе, брейкинге, легкой атлетике и стрельбе (как пулевой, так и стендовой) внушают больше, чем оптимизм. В числе мировых лидеров при определенных обстоятельствах Казахстан может быть в Топ-5 на Олимпиаде в гребле на байдарках и каноэ, фехтовании, спортивной гимнастике и велоспорте на шоссе,

В теннисе Казахстан получил 3 квоты в индивидуальных соревнованиях – на Игры точно едут Елена Рыбакина, Александр Бублик и Юлия Путинцева. Также Международная федерация тенниса ITF должна опубликовать список участников парного турнира, в числе которых также вероятнее всего окажутся казахстанцы. Выступающие за Казахстан теннисисты имеют определенно высокие шансы на то, чтобы завоевать медали на Олимпиаде.

Не секрет, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занявшая 4 место на предыдущих Олимпийских играх в Токио, намерена отыграться в Париже. На грунтовых кортах Ролан Гаррос в мае этого года, где также пройдут Олимпийские игры, Елена дошла до четвертьфинала. Но это для нее не предел, считает известный казахстанский спортивный журналист, теннисный обозреватель Александр Ляхов.

"В нынешнем сезоне Елена Рыбакина доказала, что и на грунте способна бороться за самые высокие места. При условии, конечно, что её ничто не беспокоит. То же самое можно сказать и об Александре Бублике. Далеко может пройти и Юлия Путинцева, которая как раз на грунте всегда блистала, а сейчас удивила всех игрой на траве. С парными комбинациями ясности пока нет, но тут шансов на медали я не вижу", - сказал Александр Ляхов.

Все надежды казахстанцев на олимпийские медали в брейкинге связаны с единственным участником от страны Амиром Закировым. B-boy Amir, являющийся чемпионом мира 2021 года на турнире Red bull BC One, заставил соотечественников поволноваться, лишь на последнем квалификационном турнире в Будапеште гарантировав себе олимпийскую квоту.

Николай Черников (b-boy KillaKolya), атлет национальной сборной Казахстана по брейкингу, титулованный танцор на международной арене, поделился своим мнением на эту тему.

"Конечно, у Амира серьезные соперники, но и сам Амир является фаворитом. На Олимпиаде будут участвовать все именитые и опытные танцоры. Главное, чтобы в день выступления Амира обстоятельства сложились в его пользу. Физически он готов, главное, чтобы он был в хорошем расположении духа и сделал все правильно. Как минимум, призовое место должно быть, потому что это для него отличный шанс проявить себя еще и на первой в истории Олимпиаде по брейкингу, показать, на что он способен и тем самым достойно представить Казахстан. И я думаю, что Амир выступит более, чем достойно. Он никогда не сдается, сделает все возможное для того, чтобы привезти медаль Олимпиады", - заверил Николай Черников.

Сборная Казахстана по стрельбе была представлена на каждой Олимпиаде, где страна выступала независимой командой. Не стала исключением и Олимпиада в Париже. Причем, стрелкам на этот раз удалось завоевать 9 квот суммарно в пулевой и стендовой стрельбе. Несмотря на регулярное участие, добыть медали стрелкам удавалось всего однажды - на Играх в 1996 году стрелки выиграли 3 медали. В Париже команда стрелков намерена написать новую страницу истории, привезя оттуда медали.

"Попасть на Олимпийские игры не так-то просто, заработать квоту с учетом возрастающей конкуренции нелегко, но Казахстан держит марку. Что касается медалей, то чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно, как говориться, заслужить у Бога. Но завоевание наград – наша цель", - сказал генеральный секретарь Федерации спортивной стрельбы Казахстана Олег Почивалов.

А вот казахстанская легкая атлетика на Олимпиаде в Париже установит, скорее всего, антирекорд по количеству выигранных квот за всю историю. Почетный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики, казахстанский специалист Алексей Кондрат подсчитал, что в Париж-2024 попадут от 5 до 7, представляющих Казахстан, в том числе две натурализованные бегуньи из Кении. Вероятнее всего на Олимпиаде-2024 точно выступят Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева в прыжках в высоту, Жанна Мамажанова в марафоне, Нора Джеруто и Дейзи Джепкемей в беге на 3 тысячи метров с препятствиями (стиплчез), а также Давид Ефремов в беге на 110 метров с препятствиями и, вероятнее всего, бегунья Ольга Сафронова. Точное число обладателей квот станет известно после 7 июля. Напомним, что ранее наименьшее количество легкоатлетов, представлявших Казахстан, было на Играх-202 в Токио – 10.

Основной претенденткой на медали в легкой атлетике от Казахстана считается чемпионка мира-2022 Нора Джеруто, за последние 2 года выигравшая суды в связи с обвинениями в допинге и родившая ребенка. Вернувшись в спорт, она успела выполнить олимпийский норматив и готовится принести Казахстану медаль. Что касается воспитанников казахстанской школы легкой атлетики, то Алексей Кондрат констатирует, что возможность попасть в Топ-8 чисто гипотетически существует только у одной спортсменки.

"К сожалению, судя по показанным в этом году результатам, любой/любому из 5 воспитанных в Казахстане атлетов будет очень трудно пробиться даже в следующий круг соревнований. Если только Надежда Дубовицкая покажет свой лучший результат, она имеет шанс на попадание в 8-ку и выше. Несмотря на то, что Жанна Мамажанова - единственная из воспитанниц казахстанской легкой атлетики, выполнивших олимпийский норматив, она находится на 86 месте из 88 спортсменок, также выполнивших норматив. При этом, при выполнении норматива она установила рекорд Казахстана. Личные рекорды первых 30 соперников Давида Ефремова (110м с/б) также превышают рекорд Казахстана. Больше 20 участниц в беге на 200м – дисциплине Ольги Сафроновой,также имеют личные рекорды выше рекорда Казахстана.Относительно двух девушек из Кении, получивших казахстанские паспорта, полагаю, что как минимум одна из них, скорее всего, выйдет в финал, а там - как сложится. Я могу только подтвердить тот факт, что Нора Джеруто в настоящее время занимает 26 позицию в олимпийском рейтинге из 36, которые будут допущены к Олимпиаде, а её сестра Дэйзи Джепкемей занимает 29 позицию. Несмотря на наличие у них казахстанского паспорта, я не считаю данных спортсменок представителями казахстанской лёгкой атлетики. Как и не принимаю рекорды Казахстана, которые они установили. Их не связывает с Казахстаном ничего, кроме возможности заработать. Чем они и занимаются последние 7 лет!? Как только эта возможность иссякнет, мы их больше не увидим. Поэтому, я не хотел бы делать прогнозы. Для этого есть другие люди, у которых иная точка зрения", - сказал Алексей Кондрат.

Он убежден, что от того, завоюет ли Нора Джеруто медаль или нет, для детей, занимающихся лёгкой атлетикой в Жезказгане, Кызылорде, Актобе, Актау, его родном Балхаше, Алматы или Астане, не изменится ровным счётом ничего.

"И это несмотря на все заявления о том, что это даст толчок, что это шаг к развитию, к совместным тренировкам, совместным тренировочным сборам с ведущими атлетами мира, росту квалификации тренеров и спортсменов и так далее, и тому подобное. Всё это оказалось только на словах. Если медаль и будет, то боюсь, это будет ширма, которой прикроют все проблемы, с которыми сталкивается лёгкая атлетика. Общаясь с тренерами, специалистами лёгкой атлетики вижу, что подобной точки зрения придерживаются очень и очень многие", - заключил Алексей Кондрат.

Имеют все шансы приятно удивить болельщиков спортсмены, выступающие в спортивной гимнастике. Медленно, но верно оттачивали технику выполнения сложнейших элементов казахстанские гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, чтобы считаться одними из теневых фаворитов Олимпийских игр. И если Курбанов является претендентом на медаль в упражнениях на коне, то Карими выступит в многоборье. Отметим, что Нариман является автором собственного элемента "the Kurbanov". Он входит в реестр FIG и считается одним из сложнейших в мире. Фирменный элемент казахстанца зарегистрирован в 2017 году, но повторить его смогли всего несколько сильнейших гимнастов мира. Милад Карими является бронзовым призером чемпионата мира в вольных упражнениях. Сейчас гимнасты сосредоточены на тренировках и намерены показать свой максимум в Париже.

Аналогичный долгий путь в мировую элиту проделали и казахстанские фехтовальщики. То, что мы все видим сейчас - это ежедневная работа 8 лет. За год до Олимпиады в Казахстане появился первый в истории призер чемпионата мира по фехтованию среди взрослых Руслан Курбанов, а еще Казахстан впервые будет представлен в командных соревнованиях шпажистов, также Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай выступят и в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, лицензия в женской сабле на счету Айгерим Сарыбай. Главный тренер национальной сборной по фехтованию Ералы Тленшиев полагает, что подобных успехов удалось достичь благодаря комплексному подходу - изменилась полностью система управления, большой акцент был направлен на дисциплину и внутреннюю сплоченность и атмосферу в команде, а также работе зарубежных тренеров-консультантов. Сборная Казахстана по фехтованию имеет хорошие шансы как в личном, так и в командном выступлении.

"В большей степени сейчас результат зависит от психологической и моральной подготовки спортсменов. На этих соревнованиях в принципе не бывает слабых соперников. Олимпийские игры отличаются большим уровнем стресса - у кого нервы крепче, кто психологически, морально будет устойчив, тот, вероятно, возьмет медаль. Если говорить о технических и физических способностях наших атлетов, то они выступают на уровне мировых топов, что еще раз подтвердила победа над действующими олимпийскими чемпионами - командой из Японии - на Чемпионате Азии. Если наши ребята будут в команде фехтовать также, как фехтовали в Кувейте, то шансы высокие получить медаль. Переломным моментом станет первая встреча за вход в 4 с Венграми. В случае благополучного результата, откроется вопрос, будет ли медаль, и какая. Я не хочу делать прогнозы, но могу точно сказать, что мы делаем все, чтобы показать лучший результат и обеспечить спортсменов всем необходимым для высокого результата". – заверил главный тренер сборной страны по фехтованию Ералы Тленшиев.

Спортсмены мирового класса есть в Казахстане в гребле на байдарках и каноэ и в велоспорте. Это дуэт каноистов Сергей Емельянов- Тимур Хайдаров, велогонщики Алексей Луценко и Евгений Федоров, но в этих видах спорта многое будет зависеть не только от готовности самих спортсменов, но и от обстоятельства – какой будет погода, как сложатся заезды.

Итог

Что касается представителей других видов спорта, о которых мы не рассказали подробнее, то их тоже нельзя списывать со счетов. Во-первых, каждый спортсмен, выходя на старт, официально является претендентом на медаль. Во-вторых, на Олимпийские игры попадают лишь сильнейшие, и каждый участник главных стартов четырехлетия мотивирован на то, чтобы если не получится завоевать медаль, то нужно как минимум установить свой личный рекорд. Поэтому поддержка необходима не только боксерам, борцам, дзюдоистам, теннисистам, стрелкам, легкоатлетам, брейкерам, велогонщикам, гребцам, но и защищающим честь Казахстана в других видах спорта – плавании, стрельбе из лука, настольном теннисе, бадминтоне, художественной гимнастике, современном пятиборье, академической гребле, спортивном скалолазании, таеквондо и триатлоне.

Прогнозы прогнозами, а судьба олимпийских медалей будет решаться именно в моменте соревнований. За секунду во время соревнования может произойти любое событие, которое перевернет вспять ход схватки, боя, спарринга. Безусловно, имеет огромное значение, как их подведут тренеры к Олимпиаде, будут ли чрезмерные нагрузки. Ребятам следить за физической формой, соблюдать режим сна , питания, на сборах соблюдать весь тренировочный план, работать с личными тренерами и наставниками сборной, настраиваться только на победу, на каждую схватку. Представляют большую страну. Но важна и удача – "удобная" жеребьевка, погодные условия, самочувствие и так далее, а также поддержка болельщиков, которая вдохновляет спортсменов и помогает им творить невозможное. Пожелаем удачи, здоровья и выигрыша золотых олимпийских медалей казахстанским спортсменам!

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