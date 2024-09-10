Не того монстра мы боимся - казахстанские эксперты о строительстве АЭС

Эксперты в рамках "круглого стола" обсудили проект строительства АЭС в Казахстане и заглянули в будущее. Каким они видят энергетический баланс Казахстана через 10 лет? Мнения выслушала корреспондент BaigeNews.kz.

Специалисты высказываются за развитие атомной энергетики. На "круглом столе" они разъяснили преимущества использования мирного атома.

Экологическая безопасность – один из главных плюсов. Учитывая объёмы выбросов в атмосферу от угля, есть "зверь" пострашнее атома, заявляют специалисты. В угле содержатся радиоактивные вещества, которые также попадают в воздух.

"Ежегодно на наши головы, леса, степи выбрасывается 55 тысяч тонн радиоактивных отходов от сжигания угля. Все АЭС в мире генерируют 12 тысяч тонн отработанного топлива, которые аккуратно складируются и на 90% перерабатываются. Не того мы монстра боимся. Наш монстр - это углеводная генерация, от которой мы можем избавиться, развивая только атомную энергетику", - сообщил председатель Казахстанской Ассоциации энергосбережающих организаций Сергей Агафонов.

С одной стороны, АЭС не производит выбросов СО2, что и необходимо и Казахстану для достижения углеродной нейтральности. Однако атом невозможно признать однозначно "зелёным" из-за опасных отходов и катастрофических последствий в случае аварии. Поэтому в Казахстане нет единства по вопросу строительства станции.

"Практически половину стоимости всех сооружений АЭС составляет именно её система безопасности. В настоящее время разработчиками АЭС учтён весь негативный опыт реакторов предыдущих поколений. Что позволило сделать современные установки максимально безопасными. Предлагаемые реакторы 3 и 3+ имеют множество взаимодвижущихся систем безопасности, призванных предотвратить возможные аварии и множество барьеров на пути распространения радиоактивных веществ", - разъяснил начальник отдела внереакторных испытаний Института атомной энергии РГП НЯЦ РК Асан Акаев.

Отходы АЭС будут направлять в специальные хранилища для переработки.

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи по наработке новых для нас компетенций по разбавлению и утилизации собственными силами на производственных мощностях ядерного центра облучённого и высокообогащённого топлива реактора ИГР. С этой целью мы разработали собственную технологию разбавления методом сухого смешивания. Она получила положительное экспертное заключение. Таким образом, мы стали единственными в мире разработчиками данной технологии разбавления высокообогащенного уранового топлива. Эксперты МАГАТЭ оценили её фундаментальное значение и надёжность", - рассказал заместитель директора филиала "Институт атомной энергии" НЯЦ РК Вячеслав Гныря.

В этом году в Казахстане производство электроэнергии составило 112,8 млрд кВтч, тогда как потребление - 115 млрд кВтч. Недостающие объёмы ежегодно закупают в России. Однако надеяться всё время на помощь соседей нельзя. Составлен прогноз энергетического баланса в Казахстане к 2035 году. С учётом работы АЭС, в стране будут производить 26,5 ГВт электроэнергии. Большую её часть - за счёт проектов возобновляемых источников энергии (36%) и газовых электростанций (27%). Далее следуют – угольные (17%), ГЭС (12%) и на последнем месте АЭС на долю которой придётся 9% вырабатываемой электроэнергии.

"11,7 ГВт из 26 ГВт произведут благодаря проектам ВИЭ, что соответствует планам по углеродной нейтральности. Также в плане реализовать проекты по строительству манёвренных газовых электростанций в Кызылординской, Туркестанской, Улытауской областях, а также в Алматы", - сказала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова.

Однако к возобновляемым источникам некоторые специалисты энергетической сферы относятся скептически из-за их непредсказуемости.

"Допустим, у нас месяц идут дожди. Облачность. И на месяц мы фактически убрали солнечную генерацию, да? И ветром мы тоже не можем управлять. Как говорят, самый сильный ветер - на море. Но у нас моря практически нет. Я не являюсь противником возобновляемой энергии, но просто фокусироваться на этом не прагматично", - считает Агафонов.

Наряду со строительством АЭС перед Казахстаном встает ещё один важный вопрос – подготовка кадров. Для работы на станции нужны самые разные специалисты. Основная роль в этом отводится Институту ядерной физики.

"В Институте ядерной физики функционирует учебный центр по радиационной безопасности, где есть квалифицированные и опытные специалисты. Институт тесно сотрудничает с четырьмя учебными заведениями страны, которые также готовят специалистов в области ядерной физики: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Восточно-Казахстанский университет имени Аманжолова и Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева. Студенты этих вузов получат возможность пройти научно-практическую стажировку в институте, сделать научную работу и получить опыт работы на установках в свободное от учёбы время", - рассказал директор департамента по ядерной, радиационной и экологической безопасности ИЯФ МЭ РК Мурат Тулегенов.

Сегодня в 32-х странах функционируют 416 атомных энергоблоков. При этом на долю атомной энергетики приходится около 10% всех имеющихся энергогенерирующих мощностей. В тройку лидеров входят США, Франция и Китай. Также атомные реакторы активно строят в Индии, России, Турции и Египте. Последует ли за этими странами Казахстан, станет известно после результатов общенационального референдума по вопросу строительства АЭС.