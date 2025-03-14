В Таскалинском районном суде ЗКО рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который ударил кулаком по лицу знакомого и сломал ему челюсть, передаёт BaigeNews.kz.

"Причиной послужило то, что подсудимый в ходе приветствия с потерпевшим поздоровался с ним, протянув обе руки, а тот ограничился рукопожатием одной ладони. Подсудимый расценил это как неуважение", - сообщили в суде.

Инцидент попал на видео и вызвал резонанс в соцсетях.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему сломали нижнюю челюсть.

Суд признал А. виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего из хулиганских побуждений и приговорил к одному году шести месяцам лишения свободы условно.

Осуждённый также должен выплатить компенсацию материального и морального вреда в течение месяца после вступления приговора в законную силу.