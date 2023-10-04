Не существует никакого казахского сегмента – эксперт назвал самообманом методику замера скорости Интернета

Международный эксперт в области IT и информационной безопасности Арман Абдрасилов даёт самую низкую оценку казахстанскому Интернету, а методику замера его скорости он называет самообманом, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, сегодня перебои с интернет-связью имеют место быть даже в центральных районах столицы. В той же самой Акорде или Доме министерств отсутствует связь. Методику замера скорости интернета эксперт называет самообманом.

"Министерство приняло за основу измерения скорости интернета Speedtest. Операторы пошли по самому простому пути: расставили сервера внутри своей архитектуры. Когда мы измеряем скорость интернета, мы измеряем не скорость интернета. Потому что интернет – это скорость доступа до цифровых платформ. Это – Meta, Google, китайские платформы, Amazon и так далее. Скорость до YouTube или Instagram, а не скорость до ближайшего сервера Speedtest", - рассказывает эксперт.

Абдрасилов считает, что министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК пошло на очередной обман, используя формулировку – "казахский сегмент сети интернет".