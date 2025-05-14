Во время обсуждения законопроекта об искусственном интеллекте депутат Екатерина Смышляева подчеркнула, что в проекте закона не отражены те положения, которые могли бы затормозить развитие технологий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действительно, акт Европейского Союза – единственный документ, который принят на уровне закона. Во-вторых, он признан одним из самых жестких в отношении технологий искусственного интеллекта. Сегодня он подлежит пересмотру. Он действительно спровоцировал ряд крупных технологических гигантов изменить место своей дислокации основной. Однако мы учли те моменты, которые сегодня понятны из примененных регуляторных инструментов и соответственно в своем проекте закона мы соответствующие вещи не отражали то, что может помешать развитию технологий", - сказала Смышляева.

По её словам, в Казахстане будет использоваться дифференцированный подход: регулирование затронет лишь те ИИ-системы, которые несут высокий риск. Остальные смогут развиваться в более свободных условиях.

Кроме того, регулирование обещают сделать гибким: базовые нормы будут в самом законе, всё остальное – на уровне подзаконных актов, которые можно оперативно корректировать.

"Если вообще не регулировать эту технологию, то это может превратить нашу юрисдикцию в поле для больших экспериментов. Вы знаете, что крупные технологические компании, корпорации, которые на сегодняшний день внедряют эту технологию, очень агрессивно. Если мы не установим защиту в отношении наших граждан, их данных, конфиденциальности, их воли, то соответственно мы войдем в эту мировую гонку технологий и просто можем здесь навредить своему обществу", - сказала депутат.

В завершение парламентарий добавила с иронией: