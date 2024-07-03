Не скупать массово завозные ранние арбузы призвали санврачи в Павлодаре

Павлодарские прилавки заполонили арбузы. Местный урожай, как правило, поспевает к сентябрю. Реализаторы и не отрицают, что ягоды завозные - с юга. Но уверяют, качество отличное: красные и сладкие. Санврачи насторожено относятся к ранним фруктам. Рекомендуют не спешить массово скупать продукцию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Арбузами в Павлодаре в пик урожая торгуют чуть ли не на каждом углу. Встретить КамАЗы с ягодами можно даже на окраинах города. Сезон этот наступает, как правило, к концу августа. А причина в поспевании местного урожая. Лебяжинские арбузы - один из брендов Павлодарской области.

Сейчас ягоды не так много, но всё же на прилавках её предостаточно. Цены разные, в пределах 250-300 тенге за килограмм. Реализаторы говорят, везут с юга, и уверяют, что ранние арбузы десерт не испортят.

"Арбуз лучше разрезать, я так считаю. Посмотреть, чтобы белым не был, розовым. Потому что такой арбуз уже не будет сладким. Торгуем сейчас южными, они сладкие", - рассказал продавец Еркен Айгазин.

Санитарные врачи проводят проверки. Они следят за превышением нитратов в фруктах и овощах. Арбузы и дыни - одни из самых опасных в этом отношении.

"У нас с 10 мая по 10 июня проходил месячник "Безопасные продукты". Были исследованы овощи, фрукты раннего завоза, в них завышенного содержания нитратов не обнаружено. Сегодня акция проведена по замерам в бахчевых культурах. Завышенные нитраты визуально не обнаружишь, нужно профилактически подходить к выбору арбуза. Брать спелые арбузы, не крупные. Перед тем, как использовать, надо их замачивать на час-два. Это обязательно, чтобы выводить нитраты", - сообщила главный специалист Управления санитарно-эпидемиологического контроля Павлодара Анар Мусатаева.

По словам специалистов, покупать арбузы и дыни нужно обязательно в торговых точках, желательно проверенных самими же потребителями. Брать ягоды из КамАЗов или просто с земли небезопасно. У реализатора может отсутствовать санитарная книжка, сертификат качества на реализуемую продукцию.

Однако и проверки на нитраты санврачами не гарантируют, что весь товар у конкретного продавца безопасен.

"Желательно, конечно, дождаться местные арбузы. Потому что ранние арбузы всегда для ускорения насыщают азотистыми удобрениями, которые являются нитратами. Может проскочить, даже в одной партии может один арбуз показать положительный результат, другой не положительный. Но желательно употреблять, когда будет уже массовое созревание. Если съесть арбуз с повышенными нитратами, могут возникнуть такие симптомы как жидкий стул, рвота, повышение температуры. Происходит обезвоживание организма, в таких случаях нужно обратиться к врачу", - добавила Анар Мусатаева.

Врачи отмечают, что нитраты в большом количестве содержатся не только в арбузах. Накопители этого вредного вещества: свёкла, чеснок, банан, редька, редис. Перед приготовлением, рекомендуют специалисты, эти овощи и фрукты также желательно опускать в воду минимум на час.