Не сдавая телефон и не пересекаясь с преступниками: сервис-центры полиции откроют в Алматы

Сервисные центры полиции откроют в восьми районах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Это позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы.

"Сейчас жители и гости Алматы по различным вопросам обращаются во фронт-офисы при районных отделах полиции, что не очень удобно для посетителей и для самих сотрудников. Ведь в эти объекты приходят не только мирные граждане, но и доставляются подозреваемые в совершении преступлений, приходят отмечаться подучётные. Здесь много и трудовых мигрантов. При посещении здания полиции из-за их режимности граждане вынуждены проходить личный досмотр, изымаются сотовые телефоны и обеспечивается обязательное сопровождение", – пояснили в полиции.

В сервисных центрах будут оказывать 55 видов услуг. Всё это бесплатно. Со стороны полиции там будут размещены специалисты в области миграции, в сфере административного законодательства и профилактики правонарушений. В них будут работать медиатор, консультант по оказанию юридических услуг и психолог, будут организованы услуги по защите женщин от насилия, консультации по приёму на учёбу в вузы МВД и на службу в ОВД.