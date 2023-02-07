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Не считаю программу унизительной - ФРП о программе льготного автокредитования
Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров не считает унизительной процедуру подачи заявки для получения льготного автокредитования, передаёт BaigeNews.kz.
"Я не считаю программу унизительной, я, наоборот, считаю унизительной то, что было в мае прошлого года, когда люди пошли в автосалоны стояли в очереди, толпились с детьми, вызывали скорую. Это для людей более стрессовое, нежели спокойно сидеть у компьютера дома и подавать в очередь", - заявил он.
Кроме того, Гаппаров сообщил, что заранее за пять дней до старта пилотной платформы предупреждали казахстанцев, что накоплено всего 7,6 миллиарда тенге и при максимальной сумме кредита в 10 миллионов тенге будет в пуле всего 761 мест.
"Мы предупреждали заранее, предупредили за пять дней до старта пилотной платформы, что будет всего 761 место, потому что накоплено всего 7,6 миллиарда тенге. Соответственно, при максимальной сумме кредита в 10 миллионов тенге это 761 место. Мы предупреждали казахстанцев, что мы не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировался, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и стала выдавать ошибки", - пояснил он.
Зампред правления ФРП заверил казахстанцев, что в последующих запусках программы большинство неточностей будет устранено.
"Надеюсь, в последующих запусках, которые будут начиная с марта на ежемесячной основе, мы большую их часть исправим. Но будем постоянно работать над совершенствованием платформы, потому что программа действует 30 лет, из которых 25 лет будут выдаваться кредит и последние пять лет будет идти только на погашение и соответственно в течение всего срока мы будем работать – нет предела совершенству, поэтому будем ее дорабатывать постоянно. Основную задачу, которую мы ставили перед платформой была выполнена", - сказал он.
Кроме того, Гаппаров исключил возможность использования ботов при подаче заявок на льготные автокредиты.
"Мы также в онлайн режиме следили, в 10 часов запустили и мы видели по счетчику как уменьшалось количество мест в пуле, то есть заранее сюда никто не вносил, у нас стоят антиботы, тройная защиты от ботов. Первая, когда сложить цифры и пройти дальше, вторая защита - это ЭЦП, и третья защита – когда идет атака ботов, выдерживает", - сообщил он.
Заместителя председателя правления ФРП спросили, почему не сделали резерв.
"У нас нет статистики, сколько не пройдет, а если пройдут все. Эти деньги не провиснут, они перейдут через один запуск, потому что у людей попавших в пул есть 60 дней для того, чтобы оформить кредит. Эти деньги пойдут на апрель. В марте будет столько средств, сколько мы накопим, а в апреле будет уже переходящие с февраля, потом в мае будут переходящие с марта и так далее.
Плюс будет нарабатываться статистика по средней стоимости машины, средний чек на кредит и соответственно, мы эту статистику наберем, мы уже не будем просто брать 7,6 миллиарда разделили на 10 миллионов. По среднему чек на текущий момент это где-то около 9 миллиона. Это тоже может дать тоже дополнительные места, которые будут в пуле", - объяснил он.
Гаппаров пояснил, что через смартфон эту процедуру нельзя будет пройти.
"Так как через смартфон нельзя подписать ЭЦП ключ. А это одна из типов защита от ботов. Пока только стационарный компьютер", - прокомментировал он.
В заключение заместитель главы ФРП рассказал, что продать место в пуле на льготный автокредит невозможно.
"Перепродать невозможно, потому что есть ИИН и есть ФИО, и только этот человек сможет получить в дилерском центре сет на оплату и в банке кредит. Другой человек не может за него прийти и получить, потому что все эти данные контролируются и банки делают отметку – получил он кредит или нет. Мы все это контролируем. Люди пошли в салоны и банки и уже есть первые одобрения и первые счета на оплату", - отметил он.
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