"Не считаю поступок героическим"– за что подполковник из Нацгвардии получил государственную награду

В преддверии национального праздника Дня Республики президент Казахстана отметил медалями и орденами за спасение людей нескольких военнослужащих и правоохранителей. Подполковник из Усть-Каменогорска Денис Шемет был награжден орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы. Подробнее о своём подвиге, за который получил эту награду, он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

Подполковник Денис Шемет родился в Костанае в семье военнослужащего правительственной связи. После школы он решил пойти по стопам отца и поступил в Петропавловское высшее военное училище. В рядах Национальной гвардии служит с 2000 года.

В 2004 году заступил он на службу в войсковую часть 3477 регионального командования "Шығыс", где сегодня занимает должность начальника штаба и заместителя командира.

Свой героический подвиг Шемет совершил 18 марта этого года в военном учебном центре Усть-Каменогорска. Во время практических занятий по метанию боевой ручной гранаты РГД-5 один из гвардейцев бросил гранату недостаточно сильно. Боеприпас упал ему в ноги. Подполковник Денис Шемет, находившийся рядом, отбросил гранату ногой и прикрыл солдата своим телом. В результате произошел взрыв. Гвардеец жив, здоров и невредим. Сам офицер получил осколочные ранения тазобедренного сустава и левой ноги. На сегодняшний день два осколка всё ещё находятся в ноге.

Врачи рекомендовали повременить с операцией, так как инородные тела плохо определяются и находятся в сложных местах - один в костной ткани, а второй под артерией.

Денис Шемет признаётся, что не считает свой поступок героическим: он делал то, что от него требовалось в ту минуту. Такие поступки не часто, но имеют место быть в рядах Национальной гвардии, говорит Шемет.

К примеру, аналогичная ситуация была в 2016 году, когда полковник Кайрат Умбетов прикрыл собой солдата при подрыве гранаты в учебном центре Караганды.

"Просто о таких поступках мало пишут и говорят. В основном у нас очерняют армию в средствах массовой информации. О положительных моментах очень мало говорят. У нас много достойных военнослужащих и сотрудников, которые не ежедневно, но спасают жизни людей. Наши военнослужащие часто получают положительные отзывы общественности за совершенные поступки", - рассказывает Денис Шемет.

Подполковник догадывался, что за этот поступок ему положена награда. Однако полной неожиданностью для него стал орден "Айбын" ІІ степени, который присуждается военнослужащим за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

"Был в неведении. Сказали прибыть в понедельник в Астану. И вот до сегодняшнего дня не знал, к какой награде был представлен. Эмоции, конечно, неописуемые. Это очень неожиданно. До сих пор не осознаю, что руководство и президент страны оценили мой поступок, как героический и наградили меня такой высокой государственной наградой за самоотверженность и мужество", - говорит Шемет.

Денис Шемет благодарен Национальной гвардии за дух товарищества и возможность вносить вклад в развитие родины. Накопленным за годы службы опытом он делится с молодыми военнослужащими.

"Я обучаю молодых командиров, которые прибывают и растут по карьерной лестнице от лейтенантов до подполковников. У меня есть в подчинении и майоры, и подполковники, которым нужно передавать свой практический опыт. Наша жизнь - это большая школа. Мы учимся, мы учим и стремимся развиваться. У нас есть даже в Национальной гвардии девиз: "Национальная гвардия - это боевая семья, за нами народ, за нами страна". Поэтому, придерживаясь этого правила, мы все одна большая дружная семья", - сказал Денис Шемет.

То, что Национальная гвардия стала для Дениса Шемета вторым домом, принимает и его семья.

"Когда женился, я сразу сказал супруге, что служба моя вторая жизнь, я этим живу, и необходимо это все принять. Она приняла. Сегодня она мой надежный тыл. Вместе мы воспитываем сына и дочь. Сегодня они смотрели прямой эфир с моим участием. Дочь даже всплакнула. Они гордятся тем, что их папа военнослужащий. Конечно, они до конца не осознают, что папа совершил подвиг героический, спас жизнь своего товарища, своего подчиненного", - рассказал о своей семье Шемет.

Он надеется, что его героизм, проявленный при спасении подчиненного, станет примером для его детей в будущем.