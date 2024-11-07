Не пустили на рейс: FlyArystan обязали выплатить ещё одному пассажиру около 360 тысяч тенге

История о пассажире, который имел билет и посадочный талон, но не смог попасть на рейс FlyArystan, завершилась в суде. Авиакомпанию обязали возместить мужчине расходы и компенсировать моральный вред. Об этом сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в августе.

"Дело было так. Пассажир купил авиабилет и успешно прошёл онлайн регистрацию в FlyArystan. Однако представители перевозчика отказали ему в посадке по причине аннулирования билета, несмотря на то, что посадка продолжалась, а перронный автобус ожидал оставшихся пассажиров. По словам представителей перевозчика, пассажир должен приходить на посадку за 30 минут до вылета. Однако вперед него прошли двое других пассажиров, которых сопровождал представитель Эйр Астана. Якобы они стояли в листе ожидания. При этом рейс был задержан на 17 минут", - написал адвокат в своём Telegram-канале.

В результате его клиент вынужден был искать другой путь из Астаны в Уральск, через Шымкент и Атырау, так как опаздывал на работу.

Ключевым фактором в разрешении спора стала видеозапись с камер видеонаблюдения.