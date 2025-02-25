О деталях последнего ДТП с автобусом в Астане сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я сам выезжал туда. Автобус на улице Бараева остановился на остановке, взял пассажиров, поехал дальше. Не проехав и 100 метров, он врезается в столб освещения. Уголовное дело возбуждено, назначены экспертизы. Как только будет готово заключение, мы можем официально сказать, в чём причина этого ДТП", - сказал Султанбаев.

Он подчеркнул важность контроля за организацией пассажирских перевозок. Вопрос находится в ведении министерства транспорта. По мнению спикера, необходимо ужесточить надзор за перевозчиками, поскольку это напрямую связано с безопасностью граждан.

Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева вечером 21 февраля. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Четверым пострадавшим потребовалась операция.

По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Позже в Сети появилось видео момента столкновения, снятое в салоне.