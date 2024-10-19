"Не прислуживать людям, а служить миру": о чём говорили успешные женщины на форуме в Алматы

В Алматы прошел Центральноазиатский женский форум BeWoman, на площадке которого собрались успешные и знаменитые предприниматели, общественные деятели, новаторы и политики. Влиятельные спикеры поделились своим опытом и советами, рассказали, что нужно сегодня современной женщине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Программа форума BeWoman была нацелена на вдохновение и поддержку женщин, стремящихся к лидерству и переменам в обществе. В мероприятии приняли участие 95 спикеров из 12 стран мира, 24 ментора, послушать успешных и знаменитых собрались около 3000 человек.

Участницы форума обсуждали актуальные темы, такие как участие женщин в политике и бизнесе, развитие женского предпринимательства, преодоление стереотипов и дискриминации, а также важность образования и поддержки женщин в различных сферах деятельности.

На форуме подчёркивалась важность создания равных возможностей для женщин и мужчин, условий для профессионального и личностного роста женщин и необходимость изменения отношения к ним в обществе.

Российская журналистка, телеведущая, актриса, продюсер кино и телевидения, общественный деятель Ксения Собчак на форуме затронула вопросы феминизма и гендерного равенства, отметив, что женщины никому ничего не должны.

Фото: Жандос Ергазиев

"Феминизм – не какое-то ругательное слово, это никак не ущемляет мужчин, это не про лысых женщин с небритыми подмышками. Это про то, что мы должны быть такими, какими хотим. Мы должны бороться или не бороться только сами с собой, любить себя такими, какие есть, быть лучшими версиями себя", – поделилась Ксения Собчак.

Она также посоветовала женщинам любить не только себя, но и окружающих, и всегда поддерживать друг друга.

На форуме Be Woman выступила Лилия Рах – казахстанский байер, основатель и директор Sauvage Group, вошедшая в список BOF 500, в который включают людей, которые формируют мировую индустрию моды. По мнению бизнесвумен, проведение такого форума уже давно назрело в Казахстане и мире, потому что общество стало забывать основное предназначение женщины и то, с какими испытаниями ей приходится сталкиваться в жизни.

"Назрело признание женщины в стране и во всём мире. Во-первых, нас признал Бог, он дал нам больше, чем мужчинам: больше силы и мудрости, больше энергии и испытаний. Ведь рождение и воспитание детей – это весьма непросто. Во-вторых, все физиологические особенности женщины – это тоже испытание. Мне очень жаль, что в современном мире мужчины немного про это забывают. На мой взгляд, мир стал немного жёстче к женщине, её природное предназначение перестали учитывать. Этот форум нужен для того, чтобы расставить все точки над "и". Женщина – это огромная сила, без женщины мир не может существовать. Как мы про это забыли? Это такое упущение. Поэтому я бы хотела, чтобы каждая женщина всегда помнила о своём предназначении и могла высказываться о том, что её беспокоит. Это не стыдно, это уроки", – сказала Лилия Рах.

Лилия Рах одержима работой, но не забывает и про детей, стараясь уделять им максимальное количество времени. Её сын Антон Сухов помогает ей в бизнесе, дочь Даяну Лилия Рах оберегает и воспитывает, готовя к возможным жизненным испытаниям.

"Может это прозвучит жёстко, но я не против, чтобы мои дети прошли через испытания. Я за то, чтобы родители подготовили своих детей к тому, что жизнь – непростая штука, как когда-то это сделала моя мама, может быть и не осознавая этого. Я считаю, что Бог и правда любит человека, когда даёт ему испытания. Это для того, чтобы он стал сильнее, мощнее, разумнее, мудрее, и чтобы смог принести пользу миру и человечеству. Мы рождены, чтобы быть полезными", – сказала Лилия Робертовна.

Молодым девушками, которые хотят стать успешными, она посоветовала не гнаться за известностью, а заниматься любимым делом, быть полезными обществу, чтобы это оставило след в сердцах людей.

"Дать жизнь даже одному человеку – это уже большое дело. Советую всем молодым девушкам и женщинам, создавая что-то, быть полезной, не прислуживать людям, а служить миру. Если вы будете сильной, мощной, образованной, дисциплинированной с этим своим желанием, поверьте, Бог откликнется и люди тоже. И вы станете и знаменитой, и успешной", – Лилия Рах.

Предприниматель, общественный деятель и депутат маслихата города Алматы Карашаш Джузеева тоже считает, что современным женщинам нужно любить себя и делать что-то на благо общества. По мнению политика, человек не может жить, закрывая только свои базовые потребности, "человек пришёл в мир для того, чтобы оставить в нём свет и след".

"Форум BeWoman – уникальное событие, потому что в нём принимают участие огромное количество спикеров не только со стран Центральной Азии, но и с дальнего зарубежья. Все мы сегодня говорим о том, какая должна быть женщина Центральной Азии. Она должна быть умная, мудрая, красивая, успешная, сильная, при этом она всегда должна оставаться хорошей матерью и хранительницей домашнего очага. В ней должно сочетаться всё. Этот форум не про феминизм, а про то, как объединить все роли современной женщины, чтобы это было полезно не только для неё самой, но и для окружающих", – считает депутат.

Она поделилась, что работа в качестве депутата для неё не составляет какой-то сложности, несмотря на то, что для неё это новый опыт.

"Для меня это служение обществу. Уже наступил момент, когда ты должен отдавать миру пользу. Мне нравится то, что я делаю. Я помогаю людям, стараюсь, чтобы наш город стал чище и лучше, а страна – благополучнее. Надо делать что-то с большим смыслом для людей. Принести миру пользу – это моя миссия, это меня наполняет", – говорит Карашаш Джузеева.

Общественный деятель не забывает и про свои семейные обязанности, считая их первостепенными для каждой женщины. У неё две дочери, которым она объясняет, что в жизни нужно набираться знаний, любить то, что делаешь и приносить миру пользу.

"Наше поколение мыслило другими категориями, сейчас поколение сосредоточено больше на себе, на том, как самому стать счастливым. И в этом с современной молодёжью я согласна: если женщина не может сделать счастливой себя, вряд ли она сможет осчастливить своих близких и окружающих. Если мои девочки будут стремиться достигать в жизни каких-то хороших результатов, быть полезными обществу, при этом будут сталкиваться с какими-то трудностями, я не против, я всегда рядом и поддержу их", – говорит Карашаш Джузеева.

Современным молодым девушкам, которые стремятся быть успешными, она советует, в первую очередь, получить качественное базовое образование, учиться и самосовершенствоваться на протяжении всей жизни.

"В какой-то момент мы потеряли пласт сильного образования, его ценность. И мне нравится, что сейчас его ценность возвращается, люди понимают, что без знаний и опыта вряд ли можно чего-то добиться. Понятно, что есть быстрые профессии, но лично для меня это все быстро проходящее. Поэтому если женщина хочет достигать успеха, делать важные и нужные обществу проекты, ей необходимо получать хорошие знания. Мне уже немало лет, но я до сих пор люблю учиться, я жадная до знаний, до нового опыта", – поделилась депутат.

Центральноазиатский женский форум BeWoman стал знаковым событием, подчеркивающим важность участия женщин в различных сферах общественной жизни и их вклад в социальный прогресс ЦА. Более того, он стал источником вдохновения и энергии для всех участниц, способствуя укреплению женского лидерства и равенства.

Фото: Ержан Ахметов