Не приговор, а повод начать жить по-другому – пациентки с раком груди

В Казахстане первым по распространённости онкологическим заболеванием среди женщин является рак молочной железы. И число пациенток, у которых диагностирован рак груди, с каждым годом растёт. Чаще всего его выявляют у женщин в возрасте старше 40 лет. Но, по словам маммолога-онколога Сабины Жумакаевой, эта болезнь "молодеет", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если раньше женщины заболевали раком груди в основном в менопаузальном периоде, то сейчас картина выглядит иначе. Могут и в 35, и в 25 лет заболеть раком груди. Самый ранний возраст девушки, у которой был выявлен рак груди в моей практике, – 27 лет. На тот момент я работала в многопрофильной больнице №3 города Караганды и была шокирована: девушка была моложе меня. То есть любая девушка, к сожалению, может у себя его обнаружить. Но наша задача – не пропустить его и выявить как можно раньше", – говорит Сабина Жумакаева.

У женщин, у которых диагностировали рак груди, нередко возникает вопрос: "Откуда?" и "Почему я?". Учёные не могут назвать точных причин появления заболевания, но перечисляют определённые факторы, повышающие риск развития рака молочной железы. Среди них зрелый возраст, ожирение, употребление алкоголя, курение, наследственность, анамнез радиационного воздействия, репродуктивный анамнез (к примеру, возраст начала менструаций и возраст первой беременности), гормональная терапия в период постменопаузы.

Онкологи-маммологи во всём мире твердят – ранняя выявляемость может спасти сотни тысяч жизней.

"Стадия заболевания определённо влияет на выживаемость. При первой стадии самый благоприятный прогноз и самая высокая пятилетняя выживаемость. Поэтому важно не пропускать осмотры маммолога. Потому что только так мы сможем выявить заболевание как можно раньше и начать лечение. Это напрямую влияет на исход. При первой стадии выживаемость пятилетняя составляет более 90%. При второй стадии – более 80%. То есть, чем раньше обращается пациент, чем раньше мы выявляем, тем больше он будет жить без метастазов и снизятся риски этих рецидивов", – сказала Сабина Жумакаева.

По её словам, ежегодно во всём мире выявляются более 2 млн новых случаев рака молочной железы и после пандемии заболевание получило еще большую распространённость.

"Ведущие онкологи, эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что после пандемии количество больных раком резко увеличилось. Это объясняется тем, что в период изоляции пациенты не могли вовремя обратиться к врачам с жалобами. Таким образом, количество пациентов с третьей и четвёртой стадией, то есть число запущенных случаев, резко увеличилось", – говорит врач онколог-маммолог.

В Карагандинской области за 2023 год выявлено 459 новых случаев рака молочной железы. Более чем у половины из них выявлена первая стадия. Для них характерен более благоприятный прогноз и высокая выживаемость.

Но, к сожалению, без печальной статистики не обошлось. В прошлом году 63 женщины в Карагандинской области умерли от данного заболевания. Большинство из них обратились к специалистам уже с запущенной формой заболевания.

Помимо раннего выявления рака груди важен позитивный настрой пациентки: врачи утверждают, что он часто помогает победить эту болезнь.

Семь лет назад Надежда Сагдаева тоже услышала от врачей страшный диагноз. Поначалу был шок и страх, признаётся она. Но собрав волю в кулак, она настроила себя на позитив.

"Узнала в 2017 году о своей болезни. У меня была видимая пальпируемая опухоль. Поэтому я сама пошла в поликлинику. При этом ходила всегда на скрининги. Но всё же, когда услышала диагноз, то была в шоке. Лечилась около двух лет. Хочу сказать, что важен позитивный настрой, поддержка семьи, близких и друзей. И тогда совсем можно справиться, потому что рак – это не приговор. Это повод что-то изменить в своей жизни и в себе, начать жить по-другому – более полной, радостной, насыщенной жизнью. А также важно вовремя проверяться", – говорит Надежда Сагдаева.

Надежда прошла несколько операций, курс химиотерапии и полный курс лучевой терапии.

"Но самом деле это ничего по сравнению с тем, какой страх женщина испытывает, когда она только услышала свой диагноз. Потому что в нашем обществе этот диагноз звучит как приговор. На самом деле это не так, всё это излечимо, всё можно пройти. Главное – найти в себе силы и желание жить дальше", – добавила Надежда.

Чтобы оказывать психологическую поддержку женщинам с диагнозом "рак молочной железы", в Карагандинской области был создан благотворительный фонд "Өмір сыйла". За три года существования к ним обратились более 50 женщин за помощью и поддержкой.

"Работа фонда направлена на помощь женщинам, которые прошли уже все стадии лечения и находятся в состоянии ремиссии. Мы также планируем проекты, которые будут направлены не только на помощь самим девушкам, но и им семьям. Потому что, когда появляется онкобольной в семье, то обычно, говорят: "Мы болеем". Потому что болеет вся семья. Важно, чтобы в такие тяжёлые моменты психологическая помощь и поддержка оказывались и членам семьи заболевшего", – говорит учредитель благотворительного фонда "Өмір сыйла" Марина Бошель.

Ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в Караганде прошёл марафон в поддержку тех, кто переболел или на данный момент ведёт борьбу с этим заболеванием. В этот день каждая желающая горожанка могла бесплатно пройти скрининг на приёме у онкологов-маммологов. Таким образом организаторы хотели привлечь внимание к важности раннего выявления рака груди. Ведь по официальной статистике, более 90% женщин, у которых обнаружили рак молочной железы на ранней стадии, смогли излечиться от этой болезни.