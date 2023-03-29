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Акорда Сегодня, 11:26
42
Сегодня, 11:26
42
Фото: Акорда

Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства

Президент на заседании палат парламента отметил, что правительству следует продолжить укрепление системы защиты прав человека, передает BaigeNews.kz

"Соблюдение принципа верховенства права во всех сферах жизни должно стать фундаментом поступательного прогресса нашей страны. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Ключевую роль здесь играет формирование высокопрофессионального и неподкупного судейского корпуса. С другой стороны, нужно, чтобы у всех граждан был равный доступ к качественным юридическим услугам для защиты своих прав в суде. С этой целью государство гарантирует юридическую помощь пострадавшим из социально уязвимых категорий. Также необходимо увеличить роль адвокатов. Им должны предоставляться материалы уголовного дела с самого начала до суда, чтобы они могли работать без лишних препятствий", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, анализ поступающих в Конституционный суд жалоб показывает, что граждане имеют нарекания к отдельным положениям законов. Принятые по ним решения Конституционного суда доказывают обоснованность такой критики. По некоторым обращениям Конституционный суд вынес свои вердикты, и отдельные нормы законодательства признаны не соответствующими Основному закону.

"Это влечет существенные последствия для правоприменения, поскольку такие нормы применяться больше не могут, а основанные на них решения судов и других органов подлежат пересмотру. Наше законодательство должно быть приведено в полное соответствие с Конституцией. Определяющую роль в решении этой очень важной проблемы должен играть парламент. Результаты такой работы позволят усилить систему защиты конституционных прав граждан", - отметил он. 

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Сегодня, 11:26
42
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