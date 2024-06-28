"Не позволит элите застаиваться" - политологи об однократном сроке президентства

Введение однократного семилетнего срока президентства стало ключевым шагом в формировании новых стандартов государственного управления. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед журналистами. Как однократный семилетний срок может повлиять на политическую систему в стране? И почему он был принят? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказали политологи.

Комментируя однократный срок, политолог Талгат Калиев отмечает, что решение очень важно для развития политической системы в страны. Введение срока позволяет регулярно проводить обновление власти, считает он.

"В политологии есть такой термин как "циркуляция элит". Это чрезвычайно важный фактор, позволяющий регулярно обновлять элиты, и, соответственно, не допускать их отрыва от первичной среды. Как это объяснить? Когда человек приходит к власти (власть – это не только президент, но и те, кто рядом с ним, члены его команды), все сохраняют связь с первичной средой, и соответственно, они в курсе всех проблем. По сути, любая консервация политической власти приводит к консервации политических элит. Поэтому семилетний срок чрезвычайно важен. Это позволяет регулярно проводить обновление власти, каждые семь лет", - говорит эксперт.

По его мнению, важно, что однократное президентство позволяет не ориентироваться на рейтинги и делать всё с оглядкой на будущие выборы.

"Однократное президентство позволяет работать в полную силу без всяких условностей. Семь лет – это достаточный срок. Этого времени достаточно для того, чтобы реализовать любые реформы, увидеть результат, закрепить их, придать им необратимый характер. Поэтому это политическое изменение многообещающее и должно принести серьёзный и долгосрочный эффект", - сказал Талгат Калиев.

Введение однолетнего срока президентства не позволит к застаиванию политической системы, считает политолог Марат Шибутов.

"Это не позволит политической элите застаиваться и ведёт к обновлению системы. В целом каждый семилетний срок - это существенная часть обновления элиты", - говорит эксперт.

По его мнению, сменяемость власти повлияет на то, что у чиновников вырастет ответственность перед населением, и меньше будет вероятность сращивания бизнеса и власти.

Для того, чтобы изменения устоялись важно развивать гражданское общество. В таких условиях возвратиться к суперпрезидентской модели с неограниченным сроком будет тяжело, считает эксперт.