Не попадала в ноты и вообще была странной: скандал случился на концерте Глюк'oZы
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Певица Натальи Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, шокировала зрителей на бесплатном концерте в честь Дня металлурга на острове Татышев в российском Красноярске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".
Зрители заметили, что артистка вела себя странно. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, звезда даже не пыталась попадать в ноты и зачем-то трогала себя в "неприличных местах". Поведение Натальи выглядело крайне странным.
Красноярцы остались явно недовольны таким выступлением. В социальных сетях горожане предположили, что певицы была в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.
"Как мерзко она себя ведет, ужас"; "У нее лобковый педикулез? Так искренне чесаться"; "Какую-то солевую пригнали", — написали интернет-пользователи.
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