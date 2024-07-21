Не попадала в ноты и вообще была странной: скандал случился на концерте Глюк'oZы

Певица Натальи Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, шокировала зрителей на бесплатном концерте в честь Дня металлурга на острове Татышев в российском Красноярске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Зрители заметили, что артистка вела себя странно. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, звезда даже не пыталась попадать в ноты и зачем-то трогала себя в "неприличных местах". Поведение Натальи выглядело крайне странным.

Красноярцы остались явно недовольны таким выступлением. В социальных сетях горожане предположили, что певицы была в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ.

"Как мерзко она себя ведет, ужас"; "У нее лобковый педикулез? Так искренне чесаться"; "Какую-то солевую пригнали", — написали интернет-пользователи.