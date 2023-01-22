Не показывать эмоции: Рыбакина рассказала о своём спокойствии на корте

Фото: ФТК

Казахстанка Елена Рыбакина, обыгравшая сегодня Игу Свёнтек в четвёртом раунде Australian Open, рассказала об изменениях в своей жизни после победы на Уимблдоне-2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

"Конечно, я получила очень большую поддержку в Казахстане. Люди за мной следят, болеют, верят в меня. Возвращение в страну получилось потрясающим. Спасибо всем, кто меня поддерживает", — сказала Елена.

Также 23-летняя теннисистка высказалась о своём внешнем спокойствии на корте.

"Безусловно, я волнуюсь при выходе на корт, но стараюсь не показывать эмоции. Тренер говорит, что иногда надо показывать. Поэтому я учусь", — делится Рыбакина.

Напомним, в первом за карьеру четвертьфинале Открытого первенства Австралии Рыбакина сразится с 17-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии. Матч состоится 24 января.